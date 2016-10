Lukaku-show da Everton slo West Ham

(Everton - West Ham 2-0) Romelu Lukaku (23) var et konstant uromoment for West Ham-forsvaret og med både scoring og målgivende var belgieren kampens gigant. Bokstavelig talt.

Scoringen gjør nå at Lukaku er den tredje spilleren i Premier Leagues historie til å ha scoret i minst syv strake kamper mot samme lag. De to andre er Robin Van Persie, som har scoret i åtte strake kamper mot Stoke, og Jimmy Floyd Hasselbaink, som har scoret i syv strake mot West Ham.

Slurvete 1.omgang

De første 45 minuttene kan oppsummeres med to adjektiv:

Slurvete og fartsfylt.

Dimitri Payet, Pedro Obiang og Manuel Lanzini hadde alle gode muligheter til å score for gjestene, men ingen klarte å overliste Joel Robles i Everton-buret.

Den største muligheten i 1.omgang kom etter 25 minutter. Bryan Oviedo brøt høyt i banen og spilte ut til en åpen Ross Barkley på 12 meter. Engelskmannen dro av Winston Reid med en herlig kroppsfinte, men avslutningen ble mesterlig reddet av Adrian.

– En strålende redning av Adrian, kom det fra Petter Myhre i TV 2-studio i pausen.

Ellers var det ikke mye å skryte av etter de første 45 minuttene.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

Lukaku-show etter pause

Etter 49 minutter satt den for The Toffees. Barkley spilte ut til Seamus Coleman, som klemte til fra 16 meter. Skuddet ble reddet av Adrian, men en oppofrende Yannick Bolasie fikk sklidd ballen inn i boks på returen fra den spanske sisteskansen.

På to meter kunne Romelu Lukaku enkelt heade ballen i det åpne målet.

– Jobben som Bolasie gjør på den første scoringen var veldig viktig og spillere som Lukaku vil alltid sette de sjansene, uttalte Everton-trener Ronald Koeman etter kampen.

Drøye 20 minutter senere prøvde Mark Noble å curle et skudd i lengste fra 18 meter, men en Adrian i full strekk hindret baklengsmål. Istedet var det Everton og Barkley som punkterte kampen fem minutter senere.

22-åringen vendte av Lanzini ved midtsirkelen og spilte en stikker til Lukaku, som tok med seg ball inn i boksen før han utfordret Angelo Ogbonna.

En kjapp oversteg, et strøkent innlegg til Barkley og et skudd på halvvolley senere satt ballen i mål.

– I denne kampen viser Lukaku hvor god han er, fortsetter Myhre etter kampen.

Innbytter Tom Cleverley kunne fastsatt sluttresultatet på overtid, men Adrian var tidlig nede og hindret et tredje baklengs. Det gjorde at kampen endte 2-0 til hjemmelaget.

Seieren gjør at Everton fortsatt ikke har tapt hjemme i årets utgave av Premier League. To uavgjorte og tre seire på de første fem hjemmekampene er fasit for The Toffees, som etter seieren ligger på 6.plass med 18 poeng.

Artikkelen oppdateres.