Lukaku må møte i retten etter festbråk

Romelu Lukaku (24) er nødt til å reise til USA midt i sesongen etter festbråket i Los Angeles.

Det er Beverly Hills-politiet som sier at belgieren, som etter alt å dømme er klar for Manchester United, må møte i retten i Los Angeles 2. oktober.

I en pressemelding forteller politiet at 24-åringen ble arrestert etter å ha fått fem advarsler om at festmusikken var for høy.

Sersjant Jay Kim sier ifølge ABC News at Lukaku ikke ble lagt i håndjern, tatt med til politistasjonen eller offisielt avhørt av politiet.

Saken kommer samme dag som Manchester United bekreftet at de er enige med Everton om en overgang for Lukaku, men klubben ville ifølge The Mirror ikke uttale seg ettersom spilleren ikke offisielt er Manchester United-spiller.

Saken oppdateres.