Luiz utvist i målløst London-derby

(Chelsea-Arsenal 0-0) Begge lag hadde gode nok sjanser til å vinne kampen, men det endte uavgjort i storkampen.

Dette er første gang Chelsea ikke scorer hjemme på Stamford Bridge siden Antonio Conte tok over som manager i fjor sommer.

–Vi trengte dette mot et topplag. De siste årene har vi trøblet her, men vi er i stand til å konkurrere mot de beste. Vi viste at vi kan skape sjanser og på en annen dag hadde vi kanskje vunnet, sier Aaron Ramsey, Arsenal-spiller, til Sky Sport.

Både Conte og Arsene Wenger valgte å starte kampen uten deres kanskje giftigste våpen offensivt i henholdsvis Eden Hazard og Alexis Sanchez.

Begge kom inn i slutten av 60-minuttene etter at første del av andre omgang var nokså sjansefattig. I 74. minutt headet Shkodran Mustafi ballen i mål, men var i offside da serven gikk.

Hazard kom seg i drømmeposisjon noen minutter senere, men skuddet fra 16 meter var lett for Petr Cech å holde. Til irritasjon fra Conte som slo seg på lårene.

Rødt kort til Luiz



DUELL: Arsene Wenger og Antonio Conte på sidelinjen. Foto: Glyn Kirk , AFP

Ingen av lagene hadde det lille ekstra til å ta tre poeng i London-derbyet. Chelsea festet et grep de siste ti minuttene, men istedenfor å få en scoring fikk de David Luiz utvist.

Midtstopperen fikk ballen for langt foran seg og suste inn med knottene i Sead Kolasinac. Selv fikk Kolasinac gult kort i 90. minutt og hadde en takling på Victor Moses som kunne fått han utvist minuttet etter, men Michael Oliver holdt kortet i lomma.

Første omgang var langt mer severdig og mulighetene kom jevnt og trutt. Etter at Chelsea åpnet best var det Arsenal som kom til de første sjansene. Først var Danny Welbeck nære på å heade de røde og hvite foran etter godt legg fra Hector Bellerin i 16. minutt.

Gigantsjanser for Arsenal

I neste angrep satte Bellerin opp Alexandre Lacazette i scoringspoisjon etter en fin pasning de berømte 45 gradene ut, men Thibout Courtois reddet franskmannens forsøk. Courtois stoppet også et langskudd fra Sead Kolasinac etter 20 minutter.

Den belgiske landslagskeeperen trengte en revansje etter hans pinlige straffeforsøk da lagene møttes i august.

Minuttet senere var Pedro alene med keeper etter fin pasning fra Cesc Fabregas. Petr Cech kom rusende ut vant duellen.

Arsenal var best i avslutningen av omgangen og det var utrolig at gutta fra Nord-London ikke tok ledelsen like før hvilen. Aaron Ramsey utfordret Chelsea-forsvaret og fikk gå til han avsluttet fra kort hold i stolpen. Returen satte Lacazette utenfor på volley foran et åpent mål. Det var kampens største sjanse.

Arsenal venter fortsatt på sesongens første bortemål.

– Vi må bygge videre på dette, mener Ramsey.

Chelsea har nå 10 poeng, mens Arsenal har 7 på de første fem kampene. På topp ligger Manchester City med 13 poeng. Også Liverpool og Tottenham, som spilte uavgjort lørdag, med åtte poeng har et gap opp til City nå.

