Liverpools avslutningsbonanza holdt ikke mot Burnley

(Liverpool - Burnley 1-1) Liverpool noterte seg for 35 avslutninger, men klarte kun å raske med seg ett poeng mot Burnley.

Fem minutter før slutt kunne nykommer Dominic Solanke bli matchvinner, men forsøket fra fire meter gikk via fingertuppene til keeper Nick Pope, i tverrligger og ut.

Etter kampen oppsøkte en misfornøyd Jürgen Klopp dommeren.

For i forkant av Solankes monstersjanse i sluttminuttene, ble Mohamed Salah klippet ned av Ben Mee inne i feltet.

– Jeg er sikker på at det var straffe, sier Liverpool-manager Klopp til BBC.

Det var andre gang Salah og Klopp ville ha straffe. Også i 1. omgang ble egypteren taklet i feltet, da av James Tarkowski.

– Jeg har sett det har blitt blåst på slikt før, konkluderte TV 2-ekspert Brede Hangeland etter den første situasjonen.

Klopp: – Vår skyld



Straffe ble det ikke, og dermed endte det 1-1 på Anfield etter scoringer av Salah og Scott Arfield.

– Dette er vår skyld. Vi dominerte, vi spilte bra og vi skapte syv sjanser. Når du har så mange skudd på mål, så handler det ikke om deres forsvarsspill. Keeperen deres leverte noen glimrende redninger, mener Klopp.

Det har vært høye topper og dype daler for Liverpool så langt denne sesongen. Lørdagens poengtap havner definitivt i siste kategori.

Samtidig kjørte Manchester City over Watford – som Liverpool spilte uavgjort mot i sesongåpningen.

– Jeg kan ikke sammenligne oss med City her i dag. Alle lag vil ha vanskelige øyeblikk denne sesongen. Vi bør ikke sammenligne oss med andre, sier Klopp.

Burnley har på sin side tatt poeng fra Chelsea, Tottenham og Liverpool – alle på bortebane.

Blant hjemmefansen var det også knyttet spenning til Phillipe Coutinho. Brasilianeren startet sin første kamp for Liverpool denne sesongen, etter en sommer med Barcelona-rykter, overgangsforespørsler og forvirring rundt om hvorvidt midtbaneeleganten egentlig har vært skadet eller ei:

Coutinho viste seg frem, særlig i andre omgang. Ved flere anledninger fintet brasilianeren seg fri og fikk skutt.

Men 25-åringen må stille inn siktet, for de fleste av forsøkene gikk enten utenfor eller over.

Lynraskt Salah-svar

Burnley stakk kjepper i hjulene for Chelsea på Stamford Bridge allerede i serieåpningen, og åpningen mot Liverpool bar bud om at de hadde planer om å ta nok en skalp.

Scott Arfield bredsidet inn 1-0 etter 27 minutter, men Mohamed Salah sørget for kortvarig glede blant bortesupporterne på Anfield.

Egypteren tok ned en langpasning fra Emre Can med låret. Så la han ballen til rette før han satte 1-1.

Liverpool matet på for å snu kampen til seier. Men uten suspenderte Sadio Mané, og med Coutinho et par knepp under toppform, slet med å spille seg til store målsjanser inne i Burnleys sekstenmeter.

– Planen vår var å holde de langt unna målet vårt. Det er vanskeligere å score fra 25 meter enn fra fem. Ironisk nok scoret de etter en lang ball, sa Burnley-manager Sean Dyche på pressekonferansen.

De fleste Liverpool-avslutningene endte opp som lite farlige forsøk fra distanse, enten blokkert av oppofrende forsvarsspillere eller reddet av Tom Heaton-vikaren i buret, Nick Pope.

– Vi stod godt imot defensivt og forsvarte oss godt. Helt fra frontlinjen til forsvaret jaget vi hver eneste ball. Jeg synes vi fortjente poenget til slutt, sier Pope ifølge BBC.

Burnley hadde kun fire avslutninger, men scoret på én og skapte to gode muligheter på to av de tre andre forsøkene.

Ti minutter før slutt flagret det rundt Simon Mingolet. To cornere på rad havnet på pannebrasken til Burnley-stopper Ben Mee, begge forsøkene reddet på streken.

Først reddet Matip, så Mignolet.

Etter hektiske sluttminutter for Pope, hvor han leverte flere glitrende redninger, kunne Sean Dyche og Burnley juble høyest i Liverpool lekegrind.

