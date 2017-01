(Liverpool-Chelsea 1-1) Liverpool-målvakt Simon Mignolet (28) fulgte ikke med da Chelsea skulle ta frispark. Det så David Luiz (29).

Den belgiske målvakten ble slaktet for sin opptreden da Chelsea tok ledelsen 1-0 midtveis i 1.omgang.

Men da Diego Costa skulle avgjøre for gjestene på straffespark etter 77 minutter, var Mignolet lynkjapt nede og reddet. Belgieren gjorde det godt igjen. Strafferedningen skulle bli verdt ett poeng for krise-rammede Liverpool.

– En utrolig viktig redning, sa Brede Hangeland på TV2-sendingen. Han hadde tidligere slaktet Mignolet for det som skjedde ved 1-0:

– Det er ABC i knøttefotballen å følge med på ballen, sa Norges tidligere landslagskaptein.

Mellom de to hendelsene med Mignolet i sentrum hadde Georginio Wijnaldum (26) brukt hodet og utlignet til 1-1 for Liverpool. Det ble også sluttresultatet.

Ett poeng var greit nok for Liverpool etter en trøstesløs periode der de har blitt slått ut av både ligacup og FA-cup, og Chelsea var selvfølgelig også fornøyd med Anfield-turen.

Etter som Arsenal rotet seg bort mot Watford (1-2) og Tottenham ikke klarte å score mot Sunderland (0-0), ble det en nesten perfekt kveld for Antonio Conte og hans menn. Nå har de ni poeng ned til begge de to andre London-lagene. Conte jublet da også hemningsløst mot Chelsea-fansen på Anfield.

– For en gave til Chelsea, sa Simen Stamsø Møller i TV2-studio.

Liverpool på sin side ligger fortsatt ti poeng bak Chelsea og innehar den viktige 4. plassen. Den gode nyheten for Jürgen Klopp er at de klarte å stoppe tapsrekken.

GENIALT FRISPARK: David Luiz ga Chelsea ledelsen 1-0, men Liverpool-målvakt Simon Mignolet fulgte ikke med... Brasilianeren scoret sitt første mål for sesongen. Foto: Dave Thompson , AP

– Dette var viktig for Liverpool etter den perioden de har vært gjennom, sa Petter Myhre i TV2-studio.

– Tittelkampen er gått, om ikke Chelsea kollapser, men det er også viktige Champions League-plasser å kjempe om.

Det mest spennende som skjedde de første 20 minuttene var at Chelsea-sjef Conte fikk kjeft av dommer Mark Clattenburg fordi han sparket bort ballen. Men det hele endte i smil mellom Conte og Jürgen Klopp.

Liverpool hadde ballen desidert mest, men Chelsea scoret på sin første sjanse: et frispark fra rundt 25 meter, på Liverpools høyre side.

David Luiz kom løpende bakfra og dundret til som bare han kan det. Ballen gikk i en vakker bue over muren og inn til 1-0. Hans første mål for sesongen. Mens Liverpool forberedte muren hadde han vært ute på sidelinjen og snakket med Conte.

Men: Liverpool-målvakt Simon Mignolet stod fortsatt og dirigerte og fulgte ikke med da skuddet gikk. Han var derfor ikke i nærheten av å reagere. Samtidig var det ingen tvil om at dommer Clattenburg hadde gitt klarsignal til å ta frisparket.

FORSTÅR IKKE: Chelsea-spillerne er i ferd med å løpe til David Luiz og feire - mens Liverpool-spillerne ikke skjønner hva som har skjedd. Bakerst keeper Simon Mignolet, som ikke fulgte med. Foto: Phil Noble , Reuters

– Dette setter ny fart i den evigvarende diskusjonen om keeperplassen i Liverpool, fastslo makker Øyvind Alsaker.

– Det er en genistrek hvis Luiz planla dette, sa Simen Stamsø Møller i pause-praten.

Like etterpå var det nær 2-0 på et perfekt slått Chelsea-frispark, igjen var det David Luiz som var farlig frempå, men Mignolet gjorde til dels opp for tabben da han fikk dyttet ballen til corner.

Sadio Mané var tilbake siden Afrika-mesterskapet, men startet på benken. Uten han har Liverpool hatt noen katastrofale uker. Allerede etter en drøy halvtime ble han satt i oppvarming. Det fikk Liverpool-fansen til å juble. Men noen minutter senere fanget TV-kameraene opp Mané med ispose på kneet.

Chelsea kontrollerte greit til 1-0 ved pause. Det var 45 minutter som var en serieleder verdig på bortebane. Contes mannskap forsvarte seg på eksemplarisk vis, og Liverpool klarte ikke å skape noe.

Men like etter pause fikk Liverpool en megasjanse på et nydelig angrep. En forferdelig avslutning fra Roberto Firmino gjorde at muligheten ble spolert.

– Chelsea spiller med en enorm trygghet. Det er et maskineri, sa Brede Hangeland som TV2s ekspertkommentator.

Men like etter kom utligningen: Henderson la ut til James Milner, som headet ballen inn i feltet, David Luiz kom på etterskudd og Georginio Wijnaldum («Gini» blant kjente) nikket vakkert i mål. Da var det gått 57 minutter.

Wijnaldum har scoret 14 ganger i Premier League. Og: samtlige er kommet i hjemmekamper.

Sadio Mané kom inn i det 75. minutt og hadde bare vært på banen i sekunder da Diego Costa fikk straffe for Chelsea.

– Helt korrekt idømt, sa Brede Hangeland på TV2 etter at Matip hadde satt ut beinet.

Men så revansjerte Simon Mignolet seg ved å redde det lave skuddet fra 11-metersmerket. Costa fortvilte. Og den gamle regelen om at samme mann som blir felt, ikke skal ta straffen, kom til heder og verdighet.

Før tirsdagens oppgjør på Anfield hadde Liverpool på de fire siste ligakampene mot Chelsea to seirer og to uavgjort. Klopps menn vant høstkampen i London 2-1 etter et drømmetreff fra Jordan Henderson.

Chelsea står nå uten tap på sine seks siste visitter til Anfield (2-4-0). Liverpool har ikke slått Chelsea på eget gress siden mai 2012, da et selvmål av Michael Essien, og nettsus fra Jordan Henderson, Daniel Agger og Jonjo Shelvey ga Liverpool 4-1-seier og et plaster på såret etter FA-cupfinaletapet mot de blå helgen før.

Chelsea har en ny vrien kamp lørdag når Arsenal kommer på besøk. Liverpool spiller borte mot Hull.