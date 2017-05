Liverpool-ekspert spår kjøpefest for Klopp

Millionene kommer til å sitte løst i Liverpool denne sommeren. Lokal ekspert forventer at manager Jürgen Klopp (49) vil gjøre minst fem store signeringer.

James Pearce er kanskje den journalisten som dekker Liverpool tettest; han fotfølger Klopp & Co på alle hjemme- og bortekamper gjennom hele sesongen, inkludert sesongoppkjøringen, for lokalavisen Liverpool Echo.

Han snakker med VG mens han er på vei til Australia for å dekke klubbens sesongavsluttende turné. Pearce er sikker på at den potensielle Champions League-plassen har mye å si for Liverpools overgangsaktivitet denne sommeren.

– Det har enormt stor påvirkning. Klopp visste at dersom han skulle ha noen sjanse til å signere Virgil van Dijk eller Naby Keita – to av hans hovedmål på overgangsmarkedet – så måtte Liverpool sikre en plass i Champions League, sier han.

– Det handler om prestisje, men også penger. Overgangsbudsjettet for sommeren vil være betydelig større nå som Liverpool endte blant topp fire. Bare det å nå gruppespillet vil være verdt mer enn 50 millioner pund (540 millioner kroner) for klubben.

Lang ønskeliste

Pearce mener sesongen har vist at Liverpool trenger mange spillerkjøp, og spår minst fem store signeringer denne sommeren.

– Mangelen på bredde i troppen kostet Liverpool muligheten til å kjempe for tittelen, og det må de gjøre noe med, spesielt ettersom de får et tøffere kampprogram med spill i Europa. De trenger en venstreback, en midtstopper, en dynamisk midtbanespiller, en ving og en spiss som kan score mange mål. De trenger minst fem nye fjes, og enda mer hvis de selger Lucas Leiva eller Daniel Sturridge.

Fansen ønsker å se eierne vise ambisjoner og hjelpe Klopp med å ta klubben til et nytt nivå, mener Pearce, som peker ut to spillere som Liverpools prioriteter denne sesongen: Southampton-midtstopper Virgil van Dijk (25) og RBK Leipzigs midtbanespiller Naby Sarr (22).

AKTUELL: Southamptons midtstopper Virgil van Dijk linkes til Liverpool – men også flere andre storklubber. Foto: Paul Childs , Reuters

– I tillegg er Klopp også interessert i Ryan Sessegnon (Fulham), Mohamed Salah (Roma) og Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) blant andre, sier Pearce.

Avisen Independent nevner også Sandro Ramírez (Málaga), Jonas Hector (Köln), Ben Chilwell (Leicester), Mattia De Sciglio (AC Milan), Douglas Costa (Bayern München), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) og Isco (Real Madrid) som mer eller mindre Liverpool-aktuelle spillere.

Én ting er i hvert fall sikkert: Klopp vet hvem han vil ha.

– Vi er allerede mer eller mindre ferdige med å peke ut hvilke spillere vi vil ha. Nå gjenstår det å ta noen avgjørelser og gjøre forhandlinger. Vi er klare, så får vi se hva vi får til og ikke får til, sier tyskeren ifølge Independent, og bekrefter at «vi har nok penger».

Sturridge-dilemma

Det vil ikke bare komme spillere inn portene på Anfield – flere vil også forsvinne ut. James Pearce føler seg sikker på at Mamadou Sakho, Alberto Moreno og Lazar Markovic vil bli solgt. I tillegg kan midtbanespilleren Lucas Leiva og den skadeskutte stjernespissen Daniel Sturridge være på vei bort.

– Sturridge er et ekte dilemma for Klopp. Han er toppklasse når han er i form, men mister altfor mange kamper på grunn av skader. kommer Liverpool til å motta bud på ham som får dem til å vurdere et salg? Uansett om han blir eller ikke, så mener jeg klubben trenger å betale store summer for en ny spiss, sier Pearce.

Han tror Liverpool kan hevde seg i Champions League dersom de gjør et godt overgangsvindu.

– Liverpools gode resultater mot topplagene i Premier League tyder på at de vil være godt rustet for Champions League. Anfield kommer til å koke på de europeiske kveldene, og Klopp har mye erfaring der, ettersom han har tatt Dortmund til finale. Andre lag kommer til å ville unngå Liverpool. Hvis de handler godt i sommer, så tror jeg de kan komme langt i Champions League neste sesong.