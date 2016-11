Liverpool, City og Chelsea spleiser på privatfly for stjernespillere

1,2 millioner kroner? Null problem. Når tre Premier League-klubber bestemmer seg for å få fem brasilianske spillere hjem så raskt som råd er, gjør de det. De deler bare regningen etterpå.

For å være sikre på å få stjernene fra VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika hjem til England i god tid før helgens kamper, har Liverpool, Chelsea og Manchester City, ifølge Mirror, bestemt seg for et aldri så lite spleiselag.

De tre toppklubbene i Premier League skal knive om poeng og serieledelse om noen dager, men inntil videre er de snille og hjelper hverandre. Prislappen for å leie et fly fra Brasil til England er på cirka 120 tusen pund – rundt 1,2 millioner kroner. Den regningen har klubbene bestemt seg for å ta.

Det betyr at Philippe Coutinho og Roberto Firmino kommer seg kjapt hjem til Liverpool, mens David Luiz og Willian reiser til London og Chelsea. Manchester City får hjem sin midtbanespiller Fernandinho.

PSG også med



De fem spillerne dro til Sør-Amerika for å spille VM-kvalifisering forrige uke. Brasil møtte Lionel Messis Argentina på torsdag, og sørget for en knusende triumf da de slo rivalen 3–0.

Coutinho er en av Premier Leagues desidert heteste spillere om dagen, og han viste seg fram også i landslagsdrakten da han scoret en perle av et mål mot Argentina. Brasil leder nå kvalifiseringen, ett poeng foran Uruguay.



Fremdeles har brasilianerne én kamp igjen før de kan reise hjem til klubbhverdagen. Natt til onsdag møter de Peru, og etter denne kampen står altså privatflyet ferdig tanket og klart til take off.

Flyturen tar cirka 12 timer, men den kommer ikke til å foregå helt uten stopp. PSG var ivrige på å få Thiago Silva hjem til lørdagens møte med Nantes, så de har også hevet seg med i spleiselaget.

Hjem til poengjakt



Med fire klubber involvert er kanskje ikke regningen for privatflyet så voldsomt avskrekkende likevel. Premier League-klubbene anser det uansett som viktig å få sine brasilianske stjerner hjem et par dager før det blir alvor i serien igjen.

Liverpool er for tiden den klubben som topper tabellen i England, ett poeng foran Chelsea og to poeng foran City. På lørdag skal de møte Southampton borte på St. Mary’s Stadium, mens City skal til Selhurst Park for å møte Crystal Palace.

Luiz og Willian får enda en dag å komme seg på etter turen til Sør-Amerika. Chelsea spiller ikke før på søndag, da de tar turen til Riverside for å møte Middlesbrough.

Fly-spleiselaget er nærmest i ferd med å bli en liten tradisjon. Også under forrige landslagspause, da Brasil møtte Venezuela, ble de fem PL-spillerne fraktet hjem i eget fly.