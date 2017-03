Liverpool banket Arsenal etter Wenger-gambling

(Liverpool – Arsenal 3-1) Liverpools strålende statistikk mot topplagene fortsetter etter en sterk seier over Arsenal på Anfield.

Jürgen Klopp & Co har nå vunnet to seriekamper i 2017: 2-0 over Tottenham og 3-1 over Arsenal. Mot bunnlag som Swansea, Hull og Leicester har det blitt tap.

– Liverpool er fotballens «Dr. Jekyll og Mr. Hyde», hvis det finnes noe slik i fotballen, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Liverpool er fryktelig sterke mot de gode lagene. Problemet ligger mer i å holde konsentrasjonen oppe mot de antatt svakere lagene, sier den tidligere Premier League-profilen Brede Hangeland i kanalens studiosending.

Sjokkuttak

Arsenal-manager Arsène Wenger overrasket mange da han gamblet og valgte å vrake sin toppscorer Alexis Sánchez fra startoppstillingen på Anfield. Franskmannen forklarte at et taktisk valg lå bak avgjørelsen.

– Vi velger å starte med Giroud og Welbeck fordi vi trenger mer luftstyrke og direkte spill, sa Wenger, som også måtte klare seg uten en syk Mesut Özil.

Den pressede sjefen kunne ikke drømt om verre start, for etter bare ni minutter scoret Roberto Firmino etter et lynhurtig Liverpool-angrep og svakt Arsenal-forsvar.

Liverpool valset regelrett over gjestene gjennom hele første omgang og ble igjen belønnet med scoring fem minutter før pause. Vertene rullet opp et flott angrep og Firmino var nok en gang sentral, denne gangen som servitør for Sadio Mané, som banket inn kampens andre Liverpool-mål.

«Latterlig», sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley om Arsenals forsvarsspill i første omgang. Han mente det kunne stått både 3- og 4-0 til pause.

– Wenger prøvde på noe nytt, men kritikken kommer til å hagle mot ham etter vrakingen av Sánchez, sa Øyvind Alsaker.

Alexis-effekt

Det kunne virke som han angret på vrakingen, for allerede i pausen var chileneren i oppvarming på Anfield-gresset.

Ved avspark i andre omgang hadde han erstattet Francis Coquelin, og det skulle ikke ta lang tid før byttet ga uttelling. Ti minutter ut i omgangen leverte Alexis Sánchez en sylskarp stikker til Danny Welbeck, som lekkert chippet inn reduseringen fra spiss vinkel.

Men Alexis-effekten varte ikke spesielt lenge. Arsenal var snart tilbake til den samme tamme versjonen fra første omgang og var aldri spesielt nære utligning. I stedet skapte Liverpool de store sjansene, blant annet med et stolpetreff etter en Divock Origi-heading.

Og ett minutt på overtid kom spikeren i kisten i form av en drømmekontring av ypperste Klopp-merke, avsluttet med en kontrollert bredside av Georginio Wijnaldum – mannen for de store anledningene, som også ble matchvinner mot Manchester City.

Liverpool fortsetter dermed sin knallsterke statistikk mot topp seks-lagene, som de har til gode å tape mot denne sesongen. På ni kamper mot topplagene har Jürgen Klopps menn vunnet fem og spilt fire uavgjort. Og plutselig er de oppe på tredjeplass, mens Arsenal er nummer fem og dermed utenfor Champions League-plassene, etter tre tap på de fire siste kampene.

