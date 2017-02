(Leicester - Liverpool 3-1) De hadde ikke scoret i ligaen i 2017, men uten manager Claudio Ranieri viste Leicester god, gammel klasse.

De ga alt i duellene, spilte direkte og skapte flust av sjanser. Endelig så Leicester ut slik som de gjorde under eventyrsesongen i fjor.

Legendemanager Claudio Ranieri fikk sparken i forrige uke og i sin første kamp uten italieneren fremsto spillerne på en helt annen måte og høvlet over Liverpool. Revene vant til slutt 3-1.

– De viser med all tydelighet at de ikke ga alt under Ranieri. Det gjør det enda tydeligere, hvor mye av dette de nå må ta på sine skuldre, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Husker du? Ranieri: – Spillerne er redde

Første scoring på over 10 timer

For vikarmanager Craig Shakespeare, som har vært i klubben lenge, gjorde ingen radikale endringer i startoppstillingen. Likevel var det natt og dag. Leicester hadde jo ikke scoret et eneste ligamål i 2017. Etter 637 minutter, 10 og en halv time, kom endelig forløsningen fra spissen Jamie Vardy. Han ble spilt fri alene med Liverpool-keeper Simon Mignolet - og gjorde ingen feil. England-spissen var generelt meget god denne kvelden.

Liverpool derimot, uten kaptein Jordan Hendorsen, var ekstremt tafatte. Laget burde vært fullastet med energi etter 16 dager med hvile, i stedet var det blåtrøyene som blåste dem av banen. For innsatsen og drivkraften kom fra Leicester, som også forsvarte seg strålende i kampen.

VG+: Fra umulig ligagull til mulig nedrykksstrid

Teft hadde også Danny Drinkwater etter 39 minutter. Ballen landet på ca. 20 meter, han klemte til på volley og sendte kulen rett ned i hjørnet. Mignolet kastet seg ikke en gang. En fantastisk måte å åpne sesongens målkonto på, og stemningen var elektrisk på King Power Stadium da lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

HYLLET LEGENDEN: Leicester-fansen med Ranieri-masker under kveldens kamp. Foto: Adrian Dennis , AFP

Hyllet Ranieri etter 65 minutter

Etter pause ville Leicester ha mer. Christian Fuchs sendte avgårde et kreminnlegg fra venstre, rett på hodet til Vardy som dunket inn 3-0.

Så, etter 65 minutter brøt hjemmefansen ut i en vakker hyllest av 65 år gamle Ranieri. De sang italienerens navn og lyste opp med mobiltelefonene sine. Han kommer aldri til å bli glemt av disse supporterne, flere stilte på kamp i Ranieri-masker og plakater med støtte til den avgåtte manageren.

Husker du? Satt på flyet under skjebnekampen

Phillipe Coutinho reduserte etter 68 minutter, men det var for seint for Liverpool som aldri var i nærheten sammenlignet med heltente Leicester. Dermed endte det 3-1.

De lå på nedrykksplass før kampstart, seieren sender Leicester nå opp på 15. plass. Liverpool blir liggende som nummer fem.

VG kommer tilbake med mer!