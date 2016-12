Leicester sjokkerte Guardiola fra start og vant overlegent

(Leicester - Manchester City 4-2) Riyad Mahrez (25) og Jamie Vardy (29) må ha entret King Power Stadium gjennom en tidsmaskin innstilt på seks måneder tilbake i tid.

For plutselig var den regjerende ligamesteren tilbake på sporet som sikret den sensasjonelle ligatittelen i mai, plutselig gnistret det av den trådløse koblingen Mahrez/Vardy og like plutselig sjokkerte deres direkte angrepsspill Manchester City i starten av lørdagskveldens Premier League-oppgjør.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

På 17 minutter og 50 sekunder sa det bang, bang, bang – 1-0, 2-0, 3-0. Da Jamie Vardy igjen løp fra Citys dysfunksjonelle trebacksrekke, rundet en svimmel Claudio Bravo og trillet inn Leicesters tredje etter bare 20 minutters spill var matchen i praksis avgjort.

– Dette var det virkelige Leicester, utbryter suksessjefen Claudio Ranieri i en svært munter intervjuseanse med BT Sports etterpå.

– De siste kampene har vi spilt elendig som lag. Spillerne ville svare nå. Mot Porto var resultatet en skam og prestasjonen veldig dårlig. Nå kan vi være glade og fornøyde, men bare til i morgen tidlig, fortsetter Leicester-manageren – og sikter til 0-5-tapet i Champions League onsdag, som drepte alle håp for Ståle Solbakken og FC København om å gå videre i turneringen.

«Leicestersk» scoring



Spesielt oppbygningen til 1-0-målet hadde (nesten) alle Leicester-kjennetegn fra fjorårets gullsesong: Svære, sterke Robert Huth breiet seg i midtsirkelen og knuste Sergio Agüero-vikar Kelechi Iheanacho i luften. Headingen hans var samtidig en presis fremspilling til Riyad Mahrez, som med lakksko-touch dempet ballen til Islam Slimani.

Jamie Vardys nye lekekamerat på topp så umiddelbart etter spissmakkeren, som var på full fart inn i Citys bakrom. Pasningen var perfekt, avslutningen sikker i lengste hjørne – og den engelske landslagsspillerens første ligascoring siden 10. september (i 1-4-tapet mot Liverpool) var bare vorspielet til Vardy-partyet.

I det samme tre måneder lange tidsrommet har spissen knapt hatt skudd på mål. Lørdag hadde han tre – og alle tre traff målet. Samtidig var det hans første hattrick på seniornivå siden senblomstreren Vardy spilte lavdivisjonsfotball for Fleetwood Town mot Ebbsfleet United (6-2) for fire år siden.

ENDELIG HOLDT HAN FEST IGJEN: Leicester-spissen Jamie Vardy feirer det ene av sine tre mål mot Manchester City foran hjemmefansen på King Power Stadium. Foto: Adrian Dennis , AFP

– Du så laget kjempe for samme sak, oppsummerer Vardy om forvandlingen og den første Leicester-triumfen etter fem seriematcher uten seier.

I BT Sports-intervjuet etterpå mottok han matchballen som et personlig trofé for scoringstrippelen. Den ga samtidig Manchester City-manager Pep Guardiola enda mer å tenke på.

– Vi var «back to basic» i dag, fortsetter Andy King – midtbanespilleren som banket 2-0 i nettet på et langskudd etter fem minutter etter nok en målgivende fra Slimani.

På stillingen 3-0 til pause oppsummerte tidligere Manchester City-stopper Richard Dunne og Leicesters gamle midtbanekriger, nå ordmitraljøse, Robbie Savage City-forsvaret slik i BT Sports-studio:

– Absolutt kaos.

City reduserte



Da var matchen var bare halvveis i tid og halvveis i scoringene: Etter en to ukers prematur julegave fra City-stopper John Stones fikk Vardy via stolpen lurt inn sin tredje i 2. omgang, før Kolarov delvis revansjerte sitt hjelpeløse forsvarsspill og scoret selv 1-4 på direkte frispark før han serverte målgivende til Nolito, som betød 4-2 til Leicester.

Bare drøyt to timer etter at den gamle landslagsstopperen Terry Butcher skar alle Premier League-forsvar over en kam og mente klubbene står midt i et «defensivt kaos», ble det altså seks nye scoringer på King Power Stadium.

For Leicester hadde det minimalt å si. Deres kjappe angrepsspill rev Pep Guardiolas kampplan og defensive struktur i fillebiter.

– Når det er 2-0 etter fire minutter blir det vanskelig. De er gode på andreballer og kontringer og forsvarer seg bra. Vi prøvde og prøvde helt til slutt. Men det var for vanskelig etter 2-0 og 3-0, sier Guardiola til BT Sports.

Guardiola ber om tid



Både Dunne og Savage var svært kritiske til manageren etterpå. Guardiola svarer slik på om det vil hjelpe forsvarsspillet om City ikke endrer så ofte på system, formasjon og antall forsvarsspillere:

– Det er ikke dét det handler om.

– Trenger du flere og bedre forsvarsspillere, da?

– Nei. Vi forsvarer oss bra og gjort det denne sesongen. Vi må få analysere nå og få spillerne til å ta et steg fremover.

– Du trenger mer tid?

– Alle managere trenger tid, svarer Guardiola.