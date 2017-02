Leicester-krisen fortsetter: Har ikke scoret mål i 2017

(Swansea - Leicester 2-0) Nå ser det bekmørkt ut for den regjerende Premier League-mesteren.

Tapet i bunnkampen mot Swansea søndag sendte Leicester enda nærmere stupet. Nå stinker det nedrykk av den regjerende ligamesteren som ligger rett over nedrykksstreken med ett poengs margin.

Og manager Claudio Ranieri finner neppe noen trøst i lagets statistikker, som blant annet inneholder følgende:

• Leicester har ikke scoret et eneste seriemål i 2017 (seks kamper og 0-12 i målforskjell).

• Ligamesteren har 15 strake nederlag på bortebane i serien, forrige seier kom i april.

Oddsen faller på Ranieri-sparking

Og de var rimelig sjanseløse borte mot høytflyvende Swansea søndag. Etter en jevnspilt start fikk hjemmelaget hull på London-laget. Midtstopper Alfie Mawson sendte hjemmelaget i føringen med en nydelig volley-avslutning. Og på overtid av første omgang var det svenske Martin Olsson som dunket inn 2-0 fra skrått hold, et skudd Kasper Schmeichel sikkert hadde stoppet forrige sesong.

I engelsk presse har det versert rykter om at suksessmanager Ranieri risikerte å få sparken om det ikke ble poeng søndag. Tidligere i uken gikk klubben ut å fredet italieneren, men oddsen oss bookmakerne har falt kraftig de siste dagene. På tribunen i Wales satt Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha og ristet på hodet med armene i kryss. Spørsmålet er om den styrtrike mannen fra Thailand tar av seg silkehanskene de neste dagene.

Clement-suksess

Ja, Leicester skapte et par sjanser, og den største fikk innbytter Islam Slimani i andre omgang, men han bommet alene med keeper Lukasz Fabianski. Og dermed ble det nok et tap for Leicester, som var Englands desidert beste lag for ni måneder siden.

PS! Swansea har fått et solid oppsving med Paul Clement som manager. Han har vunne tre av fem seriekamper etter at han tok over for Bob Bradley, og løftet waliserne til 15.plass på tabellen.