Legende i strupen på Premier League-managere: – Veldig uheldig

Premier League-legenden Alan Shearer forstår ikke hvorfor toppklubbene nærmest stiller med reservelag i FA-cupen.

Helgen har vært preget av særdeles B-pregede lagoppstillinger hos Premier League-klubbene som spilte femte runde i FA-cupen. De 13 klubbene fra toppdivisjonen som spilte cupkamp i helgen, gjorde totalt 98 endringer i startoppstillingen, noe som gir et snitt på 7,5 endringer per lag, skriver BBC.

Så mange endringer gjorde Premier League-klubbene: 10 - Southampton (røk ut) og Arsenal 9 - Manchester United, Liverpool (røk ut), Tottenham og Chelsea 8 - Burnley 7 - Middlesbrough og Watford (røk ut) 6 - Crystal Palace (røk ut) og Hull City 5 - Manchester City 3 - Leicester (må spille omkamp etter uavgjort). Kilde: BBC

– Klubber bryr seg om penger, mens fansen bryr seg om trofeer. Det er veldig uheldig, sier den tidligere Southampton-, Blackburn- og Newcastle-stjernen Alan Shearer, som er tidenes Premier League-toppscorer og nå fotballekspert i BBC.

Les mer: Mourinho langer ut mot FA: – Hvordan er det mulig?

Klopp-kritikk etter cupbombe

«Verst» av alle var Southampton og Arsenal, som hver for seg gjorde 10 endringer i startoppstillingen da de møtte hverandre søndag. Arsenal kom best ut av det med en imponerende 5-0-seier.

– Det er bare galskap. Jeg skjønner det ikke. Jeg er helt for å ha med unggutter på laget, men ikke syv eller åtte av dem. Det er seks runder fra den tredje runden til finalen, det kan da ikke være for mye å be om, sier Shearer.

Les også: West Ham-stjerne solgt for 270 millioner

Debatten rundt den manglende prioriteringen av FA-cupen har rast i Fotball-England etter at Jürgen Klopp og hans Liverpool gjorde ni endring på startelleveren da de møtte Championship-laget Wolverhampton lørdag. Unggutter som Connor Randall, Ovie Ejaria og Benjamin Woodburn fikk sjansen da de rødkledde gikk på trynet foran eget hjemmepublikum.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Klopp bruker reservene sine når de ikke er med i Europa. Det viser en mangel på både kunnskap om dybden i engelsk fotball, og på respekt, skrev Gary Lineker på Twitter.

– Jeg er helt for å gi unge spillere sjansen, men ikke alle på en gang. Det virker mot sin hensikt, fulgte han opp senere.

Fått det med deg? Søderlund tviler på Rosenborg-comeback

– Det gjør FA-cupen bedre

Watford (syv endringer) og Hull (seks) er to andre Premier League-klubber som røk ut mot lag fra lavere divisjoner etter å ha gått ut med reservepregede oppstillinger. Det er verdt å nevne at også Brighton, Newcastle og Leeds – alle blant topp fire i Championship – røk ut mot lag fra lavere divisjoner etter å ha gjort henholdsvis 9, 9 og 10 endringer i lagoppstillingen.

Ikke alle er like negative som Shearer og Lineker til toppklubbenes avslappede tilnærming til den tradisjonsrike cupen.

– Det gjør FA-cupen bedre. Det har vært fantastisk å se cupbombene så langt. Jürgen Klopp må finne ut av de ungguttene. Han har et strålende akademi. Hvis du ikke bruker dem, så vet du ikke, sier den tidligere Manchester United-spilleren Phil Neville på BBCs populære program Match of the Day.

Les også: Mourinho om Schweinsteigers comeback: – Tror han er glad

Sportsredaktøren Tim Nichols i Daily Mail tror det er økonomiske årsaker til at Premier League-klubbene nedprioriterer FA-cupen i så stor grad. På Twitter skriver han at denne sesongens FA-cupvinner får 1,8 millioner pund for finaleseieren, mens sisteplassen i Premier League får rundt 97 millioner pund.

Hvis et lag går hele veien i FA-cupen, så plukker de totalt opp 3,4 millioner pund i premiepenger. Samtidig tjener en klubb trolig 2 millioner pund mer i premiepenger bare på å ende én plass høyere på tabellen i Premier League.