Lagerbäck om Sánchez-gliset: – Viktig hvordan man opptrer på benken

Arsenal ble overkjørt av Bayern München i Champions League. Likevel fanget kameraene en glisende Alexis Sánchez på benken. Slikt blir det bråk av.

På sosiale medier spekuleres det i hvorfor chileneren tilsynelatende er i godt humør, mens Arsenal er i ferd med å tape 10–2 over to kamper for den tyske mesteren.

– Jeg tror at det er veldig viktig hvordan man opptrer som spiller og leder på benken. Det skal ikke være slik at vi kan sitte her i etterkant og spekulere i konflikter, sa den norske landslagstreneren Lars Lagerbäck på den svenske Viasat-sendingen tirsdag.

På TV-bildene ses Sánchez delvis smilende, delvis virker det som om å han prøver å døyve en latter.

Han ble selv byttet ut på stillingen 3–1 til fordel for spanske Lucas Perez.

Like etter gjorde Arturo Vidal 4–1 og 5–1 for gjestene. Det var etter det siste målet at TV-kameraene zoomet inn Sánchez.

Han var satt ut til Liverpool-kampen i helgen, og engelske medier meldte at det hadde vært bråk på treningen. På sin pressekonferanse før Bayern-matchen avviste manager Arsène Wenger at det hadde vært noe bråk med Sánchez, og hevdet at det var noe mediene hadde diktet opp.

Om Sánchez' smil på Arsenal-benken skyldtes en god vits eller andre ting, har han selv ikke forklart noen ting om.

– Det er ikke sikkert de ler av Wenger eller det som skjer ute på banen, sa Morten Langli på den norske Viasat-sendingen.

– Men det er god journalistisk teft av dem som sitter i TV-bussen å legge ut dette. Det fører til nye spekulasjoner.

Daily Mail slakter chilenerens spill og fastslår at det raskeste han løp i kampen var da han ble byttet ut mot Perez. Sánchez hilste da til publikum, og fikk applaus i retur.

Den tidligere Arsenal-spilleren Robert Pires, nå TV-ekspert i Frankrike, sier at han var til stede på treningen som britiske media omtalte i forbindelse med Liverpool-kampen.

– Det var en tøff takling mot Sánchez. Han forlot banen. Det var en disiplinærstraff. Ikke noe alvorlig hendte, sier Pires.

Etter ydmykelsen mot Bayern München er det nå flere tidligere Arsenal-spillere som mener Wenger bør gå som manager.

– Wenger er en tapt mann. Det bare bygger seg opp grunner. Det er fansen, protestene. Alt øker. Det er synd etter som vi igjen ryker ut i åttendedelsfinalen og går igjennom den tøffeste perioden i klubbens historie som jeg kan huske, sa Ian Wright på BT Sports.

En rekke engelske aviser har i dag kriseoverskrifter om situasjonen i Arsenal.

– Wenger har nådd nytt lavmål, skriver The Times, mens The Sun har tittelen «Wenger out». «Arsenal gjort til latter», fastslår Daily Mirror.