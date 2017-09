Lacazette-dobbel mot West Bromwich sendte Arsenal oppover tabellen

(Arsenal-West Bromwich 2-0) To scoringer av Alexandre Lacazette (26) gjør at Arsenal har kontakt igjen med topplagene, men ikke uten at West Bromwich yppet seg.

500-millionersmannen Lacazette står nå med fire mål på tre hjemmekamper i Premier League-sammenheng for «The Gunners».

– Lacazette har hatt en fantastisk start. Han er en fantastisk spiller og vi er heldig som har han. Vi ønsker å ha Emirates som et fort og nå har vi tre strake seiere her. Forhåpentligvis kan vi fortsette slik, sier Aaron Ramsey, Arsenal-midtbanespiller, til BBC.

Med mandagens seier har Arsenal nå ti poeng på de første seks kampene i serien.

– De var skumle på kontringene og langballene før pause. I andre omgang dominerte vi kampen bra og det var en enveisskjøring, men så lenge du ikke scorer 2-0 er du litt nervøs, sier Arsene Wenger, Arsenal-manager, til Sky Sports.

Det holder til en syvendeplass poenget bak Liverpool, Watford og Tottenham. Opp til Chelsea er det tre poeng, mens Manchester City og Manchester United ligger på topp med 16 poeng.

Barry-rekord



Selv om det ble seier nokså greit utover i andre omgang for Arsenal skapte West Bromwich store problemer for Arsene Wengers mannskap i første omgang.

JUBEL: Alexandre Lacazette scoret begge målene for Arsenal da West Bromwich ble slått 2-0 mandag. Foto: Ian Kington , AFP

– Vi skapte mange sjanser i første omgang og kunne scoret flere ganger. Kanskje skulle vi hatt en straffe også, så dette var skuffende. Vi overrasket Arsenal ved å komme inn bak de flere ganger og skapte sjanser i første omgang, sier Gareth Barry, West Bromwichs rekordmann, i et TV 2-vist intervju.

Barry (633) tok over rekorden til Ryan Giggs (632) hva angår flest Premier League-kamper. I den anledning fikk han låne kapteinsbindet fra Jonny Evans.

Se hva Ada Hegerberg sier om «kompisen» Lacazette fra Lyon-tiden:

Rodriguez skapte trøbbel



Åtte minutter ut i kampen gikk vertenes angriper Jay Rodriguez i bakken etter å ha blitt felt av Shkodran Mustafi, Arsenal-stopper. Dommer Robert Madley overså fellingen før Rodriguez reiste seg opp og banken ballen i stolpen og ut.

– Jeg var langt oppe i banen og så ikke denne situasjonen, men dommeren må ta hundrevis av avgjørelser i løpet av kampen. Jeg synes han hadde en solid kamp, sier Ramsey.

– Dommeren hadde mye å si i denne kampen. Han hadde ikke en god kamp. Etter 2-0 kunne ikke West Bromwich slå tilbake. Med Sanchez tilbake ser Arsenal bra ut igjen, sier Trevor Morley, tidligere Premer League-spiller og TV 2-ekspert.

Men han kom med en tøff spådom.

– Jeg sliter å se dem i toppen sammenlignet med Manchester-lagene og Chelsea. Jeg kan ikke se hvordan de skal klare topp fire, sier Morley.

Like før det tidlige stolpetreffet til Rodriguez hadde Alexis Sanchez et skremmeskudd på frispark. Like etter headet Aaron Ramsey et innlegg fra Hector Bellerin rett over.

Sanchez prøvde et nytt frispark etter 20 minutter som Ben Foster reddet, men han kunne ikke unngå å gi retur. Det luktet Lacazette og tidenes dyreste Arsenal-kjøp headet vertene i ledelsen.

Derfor hentet Arsenal Lacazette fra Frankrike

Før pause hadde West Bromwich fire gode muligheter til å utligne. Alle gangene var Rodriguez involvert, men det var altså ikke dagen for den britiske spissen.

Lacazette var nære 2-0 kort tid etter pause da Arsenal rullet fint opp før franskmannens skudd ble hindret av tidligere Arsenal-spiller Kieran Gibbs.

Arsenal-straffe



Etter 67 minutter havnet dommer Madley i fokus igjen. Han mente at Aaron Ramsey ble hindret av Allan Nyom og blåste straffe til hjemmelaget. Den satte Lacazette kontant i mål.

Lacazette kunne scoret hat-trick 20 minutter før slutt etter et fint nedtak og en lur dragning på Foster. Skuddet sto derimot ikke i stil og gikk over.

Resten av kampen hadde Arsenal full kontroll. Dermed vant alle de antatte topplagene sin kamp i runde seks. Tony Pulis har nå prøvd å vinne ti ganger borte mot Arsenal som manager. Det har endt med ti tap og 3-22 i negativ målforskjell.