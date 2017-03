BOURNEMOUTH (VG) (AFC Bournemouth - West Ham 3-2) Det luktet mareritt-dag på jobb for Joshua King (25) da han skjøt utenfor fra straffemerket, og West Ham scoret sekunder etterpå. Men så satte han like godt fyr på lille, men stappfulle, Vitality Stadium.

– Jeg greide å holde hodet kaldt etter straffemissen. Det er jeg faktisk litt stolt av, sier King til VG og legger til:

– Denne opplevelsen går inn i minneboka som en av mine beste opplevelser. Følelsesmessig er det helt der oppe med da jeg ble matchvinner mot Manchester United forrige sesong. Jeg har jobbet hardt for dette lenge.

Han møter VG og en rekke britiske journalister halvannen time etter å ha satt inn 3-2-målet i siste ordinære minutt.

– Jeg har alltid visst at jeg er veldig god i «nierrollen», men jeg selvfølgelig gjort som jeg har fått beskjed om når jeg har blitt satt i andre posisjoner. Det er jobben min, og jeg er ikke typen som klager, sier King.

25-åringen står med 11 ligamål, og er toppscorer i Bournemouth som har ti kamper igjen av sesongen. Han er den første nordmannen til å score tosiffret antall mål i en Premier League-kamp siden John Carew gjorde det for Aston Villa i 2009/10-sesongen. Og han er den sjette nordmannen som har scoret tre mål i Premier League.

Jan Åge Fjortoft, Tore André Flo, Ole Gunnar Solskjær, Steffen Iversen og John Carew har gjort det før ham. Egil Østenstad ble fratatt det ene mot Manchester United i 1996, men mange mener at han også bør stå på lista.

Sønnen får matchballen



King er i godt selskap, og i kjempeform noen få dager før Lars Lagerbäck tar ut landslagstroppen til VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland.

– Jeg kan ikke tenke på landslaget ennå. Vi har en kamp mot Swansea neste helg, sier King med et smil.

– Det er deilig at det løsner. Jeg har spilt i mange posisjoner her, men da Callum (Wilson) ble skadet i fjor, så ble jeg flyttet opp og scoret noen mål. Da han dessverre ble skadet igjen denne sesongen ble jeg flyttet opp igjen. Det fungerer jo fint, sier en fornøyd King mens han knuger på matchballen som man automatisk får etter å ha scoret tre mål i samme kamp.

Og ballen, den skal sønnen Noah få. Pjokket fylte ett år 1. mars, og pappa King har feiret det med scoring både mot gamleklubben Manchester United sist helg, og tre fulltreffere mot West Ham. Nå står han med solide ni mål på sine ti siste kamper, og er en av Premier League aller hetestespisser.

King er blitt Bournemouths frelser i stjernespiss Callum Wilsons skadefravær, nå er håpet at han skal redde lille «Cherries» fra å rykke ned til Championship. Dersom klubben redder ny Premier League-kontrakt for andre sesong på rad er det intet annet enn imponerende.



Det er nå seks poeng ned til Hull under nedrykksstreken, men før dagens oppgjør sto laget med bare én seier på siste 11 ligakamper. Noe annet en seier ville for alvor blande klubben ned i nedrykksstriden.

– Jeg har bare scoret tre mål på hjemmebane på snart to sesonger, så det passet fint å få tre til i dag. Det er gøy for meg, og det er gøy for laget, sier King.



Les også: Guardiolas hyllest til King: – En fantastisk spiss

Kjempestemning



Over 12.000 tilskuere på Vitality Stadium visste hva som sto på spill før møtet med West Ham, og da Charlie Daniels ble felt inne i straffefeltet etter syv minutter summet det forventningsfullt blant hjemmefansen, mens King ruslet selvsikkert med ballen mot straffemerket.

Fortvilelsen var enorm både blant King og supporterne da han skjøt utenfor stolpen til venstre for Darren Randolph i West Ham-målet.

Så gikk West Ham rett i angrep, fikk en gavepakke av en feilpasning av Harry Arter, og Michail Antonio banket ballen i nettet. King sto igjen i midtsirkelen og fortvilet over straffemissen og baklengsmålet.

Men sammen med sterke, og noe uryddige, Benik Afobe på topp var han et stadig uromoment. Etter en halvtime kom goalen - og det var et lite kunsverk av King. Han vippet ballen elegant over Jose Fonte inne i feltet, og plasserte den behersket forbi keeper.

Husker du? King utskjelt for å kaste sørgebindet – nå forklarer han hvorfor

Med forsiktig feiring gjorde han unnskyldende håndbevegelser til tilskuerne for å beklage den tidligere straffemissen.

Så fikk Bournemouth ny straffe, og denne gangen var det Afobes tur. Men hans svake forsøk ble reddet av Randolph.

Det så ut til å bli en blytung dag for Bournemouth som ikke hadde vunnet en kamp siden nyttårsaften.

Men King ville det annerledes. Tidlig i andre omgang var han våken i feltet og først på en ball som ramlet ned etter en duell spisskollega Afobe vant - muligens med hånda. Dommeren konfererte med linjemannen, men godkjente scoringen.

Så sørget innbytter Andre Ayew for 2-2 i 82. minutt. Hjemmelaget nektet ågi opp, og i det 89. minutt kom vinnermålet. Randoplh måtte gi returpået skudd fra innbytter Jack Wilshere, og på returen var King først og banket inn sitt tredje mål for kvelden.