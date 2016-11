Klopps Rooney-trøst: – Alle legendene drakk som djevler

Etter at Wayne Rooney (31) måtte be om unnskyldning etter å ha blitt avbildet på fest med et relativt slørete blikk, får Manchester United-kapteinen støtte fra rivalens hold.

Nå har Liverpool-manager Jürgen Klopp talt utskjelte Rooneys sak, ifølge The Guardian.

– Det jeg kan si, er at jeg virkelig synes synd på spillerne. Vi vet at vi alle er på livets solside, vi tjener mye penger og gjør jobben vi elsker, men så kommer det som en overraskelse at også vi er mennesker. Noen ganger blir vi invitert til bryllup, bursdager eller hva som helst, sier den karismatiske tyskeren.

Liverpools suksessjef – som forbereder Premier League-eneren på matchen mot Southampton lørdag – sier dagens fotballstjerner lever på utstilling. Rooney ble utstilt i Englands største avis The Sun, som publiserte bilder av en angivelig beruset Rooney blant bryllupsgjester på Englands spillerhotell.

Manchester United-profilen og resten av det engelske landslaget hadde fått fri av vikarmanager Gareth Southgate etter 3-0-triumfen over Skottland i VM-kvalifiseringen dagen før.

– Denne generasjonen er den meste profesjonelle generasjon som England noensinne har hatt. Alle gutta, alle legendende vi elsker og beundrer drakk som djevler og røyket som gale, men de var fortsatt gode spillere. Ingen gjør det lenger. Jeg kjenner ingen, fortsetter Klopp og mener at Rooney-bildene har skapt overreaksjoner og er glemt om noen uker.

Rooney skal ha måttet forklare seg for både Southgate og FA-sjef Dan Ashworth og kom altså med en offisiell unnskyldning i etterkant av episoden.

En talsmann for den mangeårige engelske stjernen erklærte følgende om bildene The Sun publiserte:

– Wayne hadde, i likhet med resten av laget, en kveld fri. I stedet for å gå ut valgte han å bli på spillerhotellet for å slappe av og feire Englands seier over Skottland. I løpet av kvelden ble han oppsøkt av mange gjester, som ba om autografer og bilder. Som alltid stilte Wayne gjerne opp, signerte, ble med på bilder og pratet med fansen. Det er trist at en eller to av dem valgte å utnytte hans vennlighet til sin fordel, forklarte talsmannen.

PS! Adam Lallana kan være tvilsom for Liverpool til helgens oppgjør. En av sesongens viktigste spillere for den engelske ligalederen pådro seg en skade i Englands privatlandskamp mot Spania tirsdag kveld.