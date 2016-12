Klopp: – Vi lot døren stå på gløtt og de stormet gjennom

(Bournemouth – Liverpool 4-3) Jürgen Klopps store smil ble til tannpine da keeper Karius viste frem noen stygge hull i Liverpool-målet. En tilsynelatende sikker seier ble til tap det siste kvarteret.

– Jeg aner ikke hvordan vi klarte det, men det viser at vi fremdeles har den samme innstillingen som da vi vant Championship. Det er så viktig at vi beholder den, sa en lykkelig Bournemouth-manager Eddie Howe til Sky Sports etter at hans gutter hadde vartet opp med en utrolig snuoperasjon mot Liverpool.

For Liverpool ledet både 2-0 og 3-1 før «The Cherries» trampet gassen i bånn og snudde til 4-3-seier på Vitality Stadium.

– Det var en svært fortjent seier til Bournemouth. De leverte en utrolig kamp hvor de kjempet, kriget og scoret noen fantastiske mål, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Han var naturligvis skuffet over å gå på sitt første tap i Premier Leauge på elleve kamper.

– Vi lot døren stå på gløtt for dem da vi ledet og de stormet gjennom den. All ære til Bournemouth, men dette må vi virkelig lære av, sa den tyske manageren.

Hvordan var det egentlig mulig for titteljagende Liverpool å tape denne kampen?

Den første halvdelen av første omgang minnet om power play i ishockey med nesten alt spillet inne på Bournemouths banehalvdel. Scoringer av Sadio Mané og Divock Origi ga gjestene en komfortabel tomålsledelse til pause.

FEST BLE TIL PEST: Jürgen Klopp trodde knapt det han så av sitt Liverpool. Topplaget så ut til å ha full kontroll og var centimetere unna 4-1-ledelse. I stedet slo Bournemouth tilbake og vant 4-3. Foto: Glyn Kirk , AFP

Total Liverpool-dominans i starten



Først løp Mané seg fri i bakrom og dyttet ballen forbi en utrusende Artur Boruc. To minutter senere var Bournemouth-keeper Boruc på bærtur igjen. Origi rundet polakken og hamret ballen i mål fra skrått hold.

Bournemouth reiste seg i det minste opp i knestående etter hvert. 36 minutter var gått da King la inn fra høyre, og keeper Karius fomlet ballen til corner. På det påfølgende hjørnesparket ble hjemmelaget snytt for straffespark. Firmino var tydelig borte i Nathan Aké. Nederlenderen falt muligens litt lett, men det hadde ikke vært noe å si på at dommer pekte på 11-meteren.

Ti minutter etter pause fikk imidlertid laget fra Sør-England straffesparket. James Milner felte innbytter Ryan Fraser på klønete vis. Callum Wilson var kald og sendte ballen den ene veien og Karius den andre.

Men Liverpool slo tilbake. Emre Can bredsidet inn Liverpools tredje mål fra 16 meter etter bra forarbeid av Sadio Mané. Og alt så ut til å være i skjønneste orden for det som da Premier League-toeren, ett poeng bak lederlaget Chelsea.

Fraser kunne ha skapt ny spenning 20 minutter før slutt. Skuddet fra skotten var hardt, men Karius reagerte raskt og fikk avverget til corner.

MATCHVINNER PÅ OVERTID: Nathan Aké utnytter dårlig keeperspill av Liverpools Loris Karius og setter inn 4-3 på overtid. Matchvinneren, på utlån fra Chelsea, sørget derfor at London-klubben er tre poeng foran Liverpool i tittelkampen. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Like etterpå var James Milner nær ved å score Liverpools fjerde for dagen. Corneren fra venstre holdt på å gå rett i mål. Reprisen viste at Boruc var en centimeter eller to unna å slippe ballen over mållinjen.

Tre Bournemouth-scoringer på et kvarter



I stedet fikk kampen nytt liv da Ryan Fraser skjøt inn 2-3 kvarteret før slutt.

Og ikke nok med det: 12 minutter før slutt slo den livlige innbytteren Fraser inn foran mål. Der fant han midtstopper Steve Cook som fikk kjempet inn utligningen.

Og plutselig var Liverpool rystet i grunnvollene. Det som lenge var enveiskjøring ble til Bournemouth-kjør i sluttminuttene. Ti minutter før slutt fikk Benik Afobe en stor mulighet til å gjøre 4-3, men Karius reddet.

På overtid kunne Origi ha sendt Liverpool tilbake i ledelsen, men avslutningen gikk like over mål. Lallana fikk også en brukbar muliget da han blåste et langskudd cirka en meter utenfor Bournemouth-målet.

Så skjedde det smått utrolig tre minutter på overtid: Steve Cook skjøt. Loris Karius fomlet og ga en svak retur. Chelsea-utlånte Nathan Aké takket pent og satte ballen i mål til elleville scener Vitality Stadium.

Et fælt hull for Karius og en tapt kamp som kan vise seg å bli skjebnesvanger for Liverpool i tittelkampen i Premier League.

Seriens mestscorende lag vet å underholde, men manglet en mesters kynisme i hvert fall i denne kampen.

