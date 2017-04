Klopp om gamleklubbens drama: – Veldig redd og bekymret

Liverpool-manager Jürgen Klopp (49) er rystet etter at gamleklubben Borussia Dortmund ble angrepet.

Den tyske manageren stilte opp på en pressekonferanse i forbindelse med helgens bortekamp mot West Bromwich, men han begynte den med å snakke om Dortmund-dramaet som har preget Fotball-Europa denne uken.

– Det var virkelig vanskelig for meg, for jeg hadde mange venner på den bussen, sier Klopp ifølge BBC.

– Ville ikke plage dem

Han var Borussia Dortmund-manager i syv år før han kom til Merseyside. Han vant to ligatitler, ett cupgull og spilte en Champions League-finale i løpet av sin tid i klubben.

– Jeg var veldig redd og bekymret for dem. Jeg hadde kontakt med noen av dem, men ville ikke plage dem med mine dumme spørsmål, sier Liverpool-manageren.

DORTMUND-HELT: Jürgen Klopp var svært populær i Borussia Dortmund. Her omfavner han Sokratis Papastathopoulos etter en kamp mot Napoli i 2013. Foto: Frank Augstein , AP

Marc Bartra måtte operere armen som følge av de tre eksplosjonene som traff lagbussen til Dortmund på vei til tirsdagens Champions League-kamp mot Monaco.

Borussia Dortmunds trener Thomas Tuchel og flere spillere har uttrykt sin sterke misnøye med at UEFA bestemte at kampen skulle spilles dagen etter klokken 18.45. Selv svarer Klopp mer diplomatisk, men han antyder at han ikke er helt enig med UEFA.

– Jeg kan forstå begge sider. Men jeg tror alle ville forstått det hvis de ikke hadde spilt kampen, sier Klopp.

Se det rørende intervjuet med Dortmund-spiller Nuri Sahin:

FIFA-sjef støtter UEFA

– Jeg er virkelig stolt over hvordan Dortmund håndterte det. Etter kampen så jeg ansiktene til mine tidligere spilere, og jeg så sjokk i øynene deres. Det vil ta tid å bearbeide det. Hvis noen hadde tilbudt spillerne på bussen å spille kampen, er jeg sikker på at de ikke ville gjort det, sier Jürgen Klopp.

FIFAs påtroppende sikkrehetssjef Helmut Sahn har gått ut og støttet UEFAs avgjørelse om å spille kampen dagen etter bussangrepet.

– Hvis vi gir opp, så gjør vi akkurat det de kriminelle ønsker, sier han ifølge NTB, men legger til at kampen «selvfølgelig ikke ville blitt spilt» hvis noen hadde omkommet i bussangrepet.