(Liverpool – Crystal Palace 1–0) Liverpool stanget i 73 før Sadio Mané (25) fant nøkkelen til Crystal Palace-forsvaret

Det gikk mot Liverpools andre poengdeling på to kamper i Premier League, men et drøyt kvarter før slutt sa Sadio Mané at nok fikk være nok.

Han skar inn fra venstre, kombinerte først med en lagkamerat og så med en motspiller, før han sikkert trillet ballen bak Wayne Hennessey.

REDNINGSMANNEN: Sadio Mané viste seg igjen hvor viktig han er for Jürgen Klopp og Liverpool. Foto: Martin Rickett , AP

Dermed hadde Jürgen Klopps menn funnet nøkkelen til Crystal Palace-forsvaret, som det lenge så ut som om Frank de Boer hadde låst, barrikadert og gjort umulig å innta.

– Det er ingen tvil om hvor viktig han er, sier Klopp til Sky Sports om målscoreren etter kampen.

– Han er ikke viktigere enn andre spillere, men det er viktig med avsluttere. Du trenger spillere til de avgjørende øyeblikkene, og Sadio er klar for det, fortsetter Liverpool-manageren.

– Ble tøft uten Mané



Det liten tvil om at 25-åringen betyr mye for Liverpool.

På de to første Premier League-kampene for sesongen har har scoret to mål: én gang i 3-3-åpningskampen mot Watford og nå vinnermålet mot Crystal Palace.

Og forrige sesong var tonen den samme, da han scoret 13 mål og serverte seks assist på 27 kamper da Liverpool sikret seg fjerdeplassen i serien med ett poengs margin. Og det på tross av at han gikk skadet i nesten 100 dager gjennom sesongen.

– Det største med prestasjonen i fjor, hvorfor fjerdeplassen var så stor, var fordi vi spilte nesten halve sesongen uten Mané. Det er tøft uten en spiller som ham, erkjenner Klopp.

Senegaleserens scoring lørdag sikret at Liverpool kun har to poeng opp til Manchester United - og West Bromwich - på toppen av tabellen.

Stanget i 73 minutter

Det så likevel lenge ut som om Klopp igjen måtte nøye seg med kun ett poeng, selv om laget hadde en rekke sjanser og vant skudd på mål-statistikken 12-1.

For hverken Joël Matip eller Mané greide å gjøre noe ut av farlige innlegg fra venstreback Andrew Robertson, og Roberto Firminio traff kun Wayne Henessey.

Etter 60 målløse minutter på Anfield fant Klopp at noe måtte gjøres, og byttet Mohamed Salah inn for Daniel Sturridge.

Ti minutter senere satte egypteren mer fart på Liverpool-angrepet, da han stormet nedover høyresiden og fant Mané i feltet. Tre skudd på rappen fikk de rødkledde fyrt av, men kun i blokken to ganger og på Hennessey én gang.

Også helt på tampen, etter Sanés 1-0-scoring, kunne Liverpool igjen scoret.

Stor Benteke-sjanse

Selv om hjemmelaget dominerte, kunne den tidligere Liverpool-spissen Christian Benteke senket gamle lagkamerater, men på stillingen 0-0 greide han ikke å presse en avslutning fra seks meter under tverrliggeren.

Klopp forteller at han var nervøs i sluttminuttene, og hadde Watford-kampen friskt i minne. Da glapp seieren på overtid.

– Men vi gjorde det bedre enn forrige uke. Vi lærer av feilene våre, sier Liverpool-manageren.