Klopp hyller Guardiola før toppkampen i Premier League

To av verdens største managerstjerner, Jürgen Klopp (49) og Pep Guardiola (45), møtes i Premier League nyttårsaften.

Det er ikke første gang tyskeren og spanjolen møter hverandre på sidelinjen.

Klopp og Guardiola møttes hele åtte ganger på to år, mellom 2013 og 2015, da de ledet henholdsvis Borussia Dortmund og Bayern München i tysk Bundesliga. Nå gleder Liverpools manager seg over at Guardiola har valgt å fortsette karrieren i Premier League.

– Han kom hit med åpne øyne. Han kunne valgt enklere jobber i enklere ligaer, det er helt sikkert. Han kunne gått hvor som helst, men han valgte å komme hit. Han var nok hundre prosent bevisst på hvor stor utfordringen var, sier Klopp under pressekonferansen i forkant av storkampen som skal avslutte Premier League-festen med syv kamper nyttårsaften.

– En fantastisk manager

– Han visste at han hadde et fantastisk lag i Barcelona og et fantastisk lag i Bayern. Han hadde stor innflytelse på måten de spilte på. Hvis du drar til Barcelona som ny trener, vil de fortelle deg at «forresten, du må ikke glemme at vi spiller slik Pep Guardiola spilte». Det er den største innflytelsen man kan ha. Bayern elsket årene han var der. Han er en fantastisk manager, sier Klopp ifølge The Guardian.

Så langt har de to managerne delt broderlig på triumfene når de har møtt hverandre. Klopp og Guardiola vant fire ganger hver i løpet av de åtte kampene de møttes i Tyskland. Siste oppgjør, i cupsemifinalen i april 2015, var det Klopps Dortmund som seiret etter straffesparkkonkurranser.

Når han blir bedt om å sammenligne sin spillestil med Guardiolas, svarer Klopp på følgende vis:

– Det er ikke store forskjeller på måten vi tenker, men når man ser det fra utsiden er det en forestilling om at Pep liker ballbesittelse mens jeg liker kontringsfotball. Jeg trenger ikke å sette ting i bås. Vi spiller den fotballen vi mener gir mening, og Pep gjør det samme med sitt lag og sine ideer. Jeg har aldri tenkt så mye på andre manageres ideer, bare før kamper der jeg skal møte dem.

Coutinho ute, Agüero inne

Ett poeng skiller andreplass Liverpool og tredjeplass Manchester City før lørdagens oppgjør på Anfield. Begge lagene trenger tre poeng for å holde følge med den tilsynelatende ustoppelige serielederen Chelsea, som har vunnet 12 strake kamper i Premier League.

Klopp har bekreftet at Philippe Coutinho ikke rekker kampen mot Manchester City. Det samme gjelder midtstopperen Joël Matip. Guardiola, derimot, kan glede seg over at angrepsstjernen Sergio Agüero er tilgjengelig igjen etter å ha sonet en suspensjon på fire kamper.

– Jeg håper Pep ga Agüero tre og en halv uker fravær et eller annet sted med bra vær. Argentina har bra vær om dagen, tror jeg, spøker Klopp ifølge Liverpool Echo.

– Han er tilbake, og er en god spiss. Jeg har alltid ment at han er en ganske talentfull gutt. Nå er han tilbake på laget med mange andre gode spillere, og det gjør ikke livet enklere for oss, sier tyskeren.

