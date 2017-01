Klopp håper på Mané-retur: – Det ser lovende ut

Manager Jürgen Klopp (49) bekrefter at Sadio Mané (24) lander i Liverpool i kveld, og at det er gode muligheter for at angrepsstjernen rekker storkampen mot Chelsea i morgen kveld.

Det har vært jobbet intenst i Liverpool etter at Senegal røk ut mot Kamerun i kvartfinalen i afrikamesterskapet. Ironisk nok etter at Mané var den eneste som bommet i straffesparkkonkurransen. Det betyr at han kan rekke den viktige Premier League-kampen, men det blir en kamp mot klokka.

– Administrasjonen rundt laget har gjort en fantastisk jobb med å få ham tilbake så fort som mulig. Han er på vei. Vi trodde vi skulle få ham hit i går, og vi hadde et fly til å frakte ham, men han fikk ikke lov til å gå inn i flyet. Nå er alt i orden, og han kommer hit en eller annen gang i løpet av kvelden, forklarte Klopp på dagens pressekonferanse før møtet med Chelsea.

Liverpool har hatt et blytungt 2017 så langt, og 1-0-seieren borte mot Plymouth i FA-cupen er den eneste seieren på åtte kamper etter seieren mot Manchester City på nyttårsaften. Lørdag ble det hjemmetap mot Wolverhampton i FA-cupen, og tre dager tidligere røk ligacupfinaleplassen etter tap mot Southampton.

Det har ikke hjulpet på krisen at den offensive utrokråka Mané har vært opptatt med spill for Senegal i afrikamesterskapet. Toppscoreren med ni fulltreffere i ligaen så langt kan gi laget en etterlengtet opptur før møtet med ligaleder Chelsea.

– Vi må bare se det an. Jeg snakket med ham, og det virker lovende. Men han må komme hit i morgen tidlig, og så får vi ta en avgjørelse. Akkurat nå har jeg ingen anelse. Vi får se ham inn i øynene og finne ut av hva som er mulig, sa Klopp.

VG kommer med mer.