Jürgen Klopp har kontrakt med Liverpool til 2022. Det forstår ikke en av Champions League-heltene fra 2005 så mye av.

Det er landsmannen Dieter Hamann som kommer med kritikk i det tyske fotballmagasinet Kicker.

– Hvorfor binder Liverpool seg på et så tidlig tidspunkt til så lang tid med Klopp, spør Hamann.

Han er også meget skeptisk til Klopp etter at Liverpool røk ut av FA-cupen mot Wolverhampton i helgen:

– Klopp må selvsagt ta på sin kappe at de blir slått ut av FA-cupen, sier Hamann, som kom inn i pausen og bidro til å snu Champions League-finalen mot Milan i 2005.

I løpet av tre dager ble Klopps mannskap slått ut av både ligacupen og FA-cupen.

Hamann poengterer at Liverpool har tapt to finaler under Klopp (ligacupfinalen i fjor og Europa League):

– Det er fordi de mangler mentaliteten for finalespill. Topplag har det – gjennomsnittlige lag har det ikke, sier den tidligere Liverpool-stjernen til Kicker. Han mener også at klubben mangler en skikkelig «strateg».

Liverpool ligger nå på den viktige 4. plassen for å få Champions League-spill neste sesong, men det er ti poeng opp til ledende Chelsea i kampen om gullet. Derfor blir tirsdagens møte med London-klubben så viktig.

* La oss ta det positive for Klopp først: På 14 ligakamper mot de nåværende topp seks-lagene har han bare ett tap (seks seirer, sju uavgjort og ett tap).

* Det negative er selvfølgelig at Liverpool har tre tap på rad (i alle turneringer).

* Og at de med tap mot Chelsea vil stå med fire strake hjemmetap. I så fall for første gang siden 1923, ifølge VGs statistikk-guru Geir Juva.

* Chelsea har på sin side fire seirer på rad i ulike turneringer.

* Liverpool har på de fire siste ligakampene mot Chelsea to seirer og to uavgjort.

* Liverpool vant høstkampen i London 2-1 etter et drømmetreff fra Jordan Henderson.

Etter FA-cup-tapet mot Wolverhampton innrømmet Klopp:

– Hvis jeg hadde vært tilskuer, hadde jeg også trukket mot utgangen før det var slutt. Det var en dårlig kamp. Jeg synes ikke folk skal bli igjen og akseptere hva-som-helst. Det var ikke bra nok, sa tyskeren ifølge Liverpool Echo.

Han var samtidig veldig klar på at han ikke ville gjøre dette til noe generelt:

– Mesteparten av sesongen har vært veldig, veldig god. Det er bare det at ingen husker det lenger...

Chelsea-manager Antonio Conte uttrykker seg slik før tirsdagens kamp i Liverpool:

– Det er viktig å vinne kamper som denne – å ta tre poeng fra en rival.

– Er tittelen utenfor rekkevidde om Liverpool taper? spurte en journalist

– Det kan bli et tøft slag for dem mentalt. Men det er 15 kamper igjen etter denne. 45 poeng før sesongen er over. Derfor tror jeg resultatet er viktig, men det avgjør ikke sesongen til Chelsea eller Liverpool.

