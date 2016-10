(Swansea-Liverpool 1-2) Etter en solid pauseprat fra Jürgen Klopp og en god andre omgang fra Liverpool vant laget sin fjerde Premier Leauge-kamp på rad.

Straffemålet til James Milner gjør dermed at Liverpool ikke har tapt en kamp siden 20.august. Det gjør at laget fra Merseyside ligger på 2.plass i Premier League, to poeng bak Manchester City. Seiersrekken i Premier League økte også - Liverpool har nå vunnet fire strake kamper og scoret 13 mål på de siste fire kampene.

– Det er viktig at du også vinner de kampene som ikke er helt perfekte, slik som kampen i dag. Jeg syntes vi vant fortjent, men Swansea kunne utlignet på overtid, fortalte Jürgen Klopp til Liverpool TV etter kampen.

0 Swansea City 0 Liverpool

Tok ledelsen etter åtte minutter

Etter at Fernando Llorente ikke ble kampklar, var det duket for rekordsigneringen Borja Bastón fra start. Spanjolen, som fikk sin første kamp fra start i Premier League-sammenheng, gjorde seg umiddelbart bemerket og var et konstant uromoment for Liverpools bakre firer.

Etter åtte minutter sendte toppscorer Leroy Fer svanene i ledelsen.

Corneren fra Sigurdsson ble slått på bakerste stolpe, hvor Baston ventet. Angriperen knuste Clyne i duellen og headet ned til en umarkert Fer, som kunne sette ballen i mål fra to meter.

Etter scoringen var Swansea det beste laget på Liberty Stadium og hadde flere gode muligheter i det tunge regnværet. Jack Cork, som løp syv kilometer i løpet av de første 45 minuttene, kunne økt ledelsen etter 20 minutter, men avslutningen fra midtbanespilleren gikk rett i magen på Karius i Liverpool-buret.

– Det hjelper ikke bare å løpe mye så lenge de ikke gjør ting samlet. Swansea var mye bedre enn gjestene i den første omgangen, kom det fra Petter Myhre i TV 2-studio i pausen.

Liverpool var svake de første 45 minuttene og hadde ikke ett eneste skudd på mål i løpet av den første omgangen.

– Den første omgangen var svak. Kroppspråket vårt var ikke bra, vi var statiske og det var enkelt å forsvare seg mot oss. Vi var ikke så gode som vi skulle være, mente Klopp ifølge BBC.

Alt snudde etter pause

Liverpool skapte mer på de første fem minuttene av andre omgang enn i hele første omgang. Både Sadio Mané og Roberto Firmino hadde hver sin mulighet til å utligne, men begge ble stoppet av en god Lukasz Fabianski.

Men etter 55 minutter måtte Fabianski kapitulere.

Coutinho fikk muligheten på et frispark fra 20 meter, men skuddet gikk rett i muren og returen havnet i føttene til Henderson. Liverpool-kapteinen slo inn i boks på første touch, og der ventet en helt umarkert Roberto Firmino. Brasilianeren, som sto helt umarkert, stanget ballen i mål fra fem meter.

– På scoringen gjør Swansea to store feil. Naughton, som har ansvaret for Firmino, mister mannen sin. I tillegg er Jordi Amat på vei ut når de andre er på vei inn. Det gjør at han opphever offsiden, mente Brede Hangeland i studio etter kampen.

Etter scoringen handlet det meste om gjestene fra Merseyside. Mané, Coutinho, Sturridge og Firmino hadde alle brukbare muligheter til å snu kampen, men ingen klarte å overliste sisteskansen til Swansea.

Det måtte to klønete involveringer til etter 83 minutter for at Liverpool fikk muligheten til å snu kampen og ta ledelsen i kampen.

Etter et innlegg fra Mané havnet ballen i føttene til Barrow, som klarerte til himmels. I det ballen kom ned igjen meide Angel Rangel ned Roberto Firmino i boksen. Dommer Michael Oliver avventet situasjonen, men blåste straffespark til gjestene.

James Milner gjorde ingen feil fra krittmerket og sendte Liverpool i ledelsen med seks minutter igjen på kampuret.

Swansea-midtstopper Mike van der Hoorn fikk en eventyrlig mulighet til å utligne på overtid, men midtstopperen bommet på ballen fra fem meter og sleivet ballen utenfor Liverpool-målet. Dermed endte det 2-1 til Liverpool.

– Vi viste en god reaksjon, vi var bedre organisert og vi fortjente disse tre poengene. Jeg er selvfølgelig fornøyd - vi har hatt to eller tre gode kamper på rad nå, uttalte Klopp etter kampslutt.

Liverpool ligger for øyeblikket ligger på 2.plass i ligaen, to poeng bak Manchester City.