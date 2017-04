Klopp etter King-utligning: – Fikk meg nesten til å kaste opp

(Liverpool – Bournemouth 2-2) Liverpool hadde snudd 0-1 til 2-1-ledelse og styrte mot ny seier. Så dukket Joshua King (25) opp.

Den norske landslagsspissen banket inn utligningen med tre minutter igjen å spille og fortsetter dermed sin fabelaktige sesong i Premier League. Oslo-gutten står med åtte mål på de åtte siste kampene. Totalt har han scoret 12 seriemål denne sesongen.

«En herlig scoring», var dommen fra TV 2-ekspert Brede Hangeland i studio etter kampen. Liverpools manager er ikke like begeistret.

– Utligningen fikk meg nesten til å kaste opp, sier Jürgen Klopp ifølge ESPN.

Det er ikke første gang King ordner Bournemouth-poeng borte mot et storlag. For en måned siden scoret han i 1-1-kampen mot Manchester United på Old Trafford. Siden har laget spilt fire strake kamper uten tap og ligger nå på niendeplass.

– Vi fikk en tøff start på sesongen, men etter møtet kampen mot Manchester United har det gått bra. Selvtilliten i gruppa har vært veldig bra de siste ukene og vi må bare fortsette sånn. Vi håper å komme opp høyere på tabellen enn sist sesong, sier King i et intervju sendt på TV 2.

– Jeg vet ikke hva det er med oss og Liverpool, men vi fortsetter å ta poeng fra dem, sier King, som refererer til 4-3-seieren fra desember.

For Liverpool gikk kvelden brått fra behagelig drøm til mareritt. Lenge lå de à poeng med andreplass Tottenham, men på overtid snudde Spurs til 3-1-seier over Swansea, mens Liverpool rotet bort ledelsen. En annen topp fire-konkurrent, Arsenal, vant også sin kamp i kveld.

Det betyr at avstanden fra tredjeplass Liverpool til andreplass Tottenham nå er på fem poeng – og Liverpool har spilt én kamp mer. Bakfra trues de av Manchester City (to poeng bak med én kamp mindre spilt), og Arsenal og Manchester United (seks poeng bak med to kamper mindre spilt).

Coutinho-utligning

Bournemouth tok ledelsen etter en kjempetabbe signert Georginio Wijnaldum. Nederlenderen skulle bare slippe tilbake til målvakt Simon Mignolet, men pasningen fra 20 meter var for svak og en årvåken Benik Afobe takket og bukket og satte iskaldt inn 0-1.

Utligningen etter 40 minutter var av det lekre slaget. Etter et langt utspark fra Mignolet og en vunnet hodeduell av Divock Origi havnet ballen i føttene til Roberto Firmino. Han slo en boksåpnerpasning gjennom til landsmann Philippe Coutinho, som satte ballen sikkert bak Artur Boruc i Bournemouth-buret.

Scoringen var Coutinhos 29. i Premier Leauge-sammenheng. Han er nå – sammen med den tidligere Middlesbrough-spilleren Juninho – den mestscorende brasilianeren noensinne i ligaen.

Effektiv Origi

Bare tre minutter etter pause smalt det i treverket bak Boruc. Nathan Clyne fikk ball på 30 meter før backen klemte til med høyreslegga fra drøye 17 meter. Skuddet hadde en perfekt bue, men tre fingertupper fra den polske målvakten hindret 2-1 til hjemmelaget.

Etter drøye timen satt den for hjemmelaget. Wijnaldum dro lekkert av en svimmel Jack Wilshere før han chippet ballen inn i boks fra dødlinja. På to meter kunne Origi stå umarkert og heade inn 2-1, en fortjent ledelse. Scoringen var Origis sjette på hans siste syv forsøk på mål i Premier League.

Noen minutter etter scoringen ble Coutinho byttet ut. Klopp forteller etter kampen at det var fordi stjernen følte seg dårlig i pausen.

– Det er aldri gøy å måtte bytte ut sin beste spiller, sier Liverpool-manageren.

Laget hans styrte mot en ny seier, men en norsk spiss i storform skulle ødelegge festen. Joshua King banket inn utligningen etter et langt innkast bare tre minutter før full tid.

Onsdagens Premier League-resultater:

Arsenal – West Ham 3-0 (Özil 58', Walcott 68', Giroud 83').



Hull – Middlesbrough 4-2 (Markovic 13', Niasse 27', Hernández 33', Maguire 70' - Negredo 5', de Roon 45').



Southampton – Crystal Palace 3-1 (Redmond 45', Yoshida 84', Ward-Prowse 86' - Benteke 31').

Swansea – Tottenham 1-3 (Routledge 11' - Alli 88', Son 90 + 1', Eriksen 90 + 5').

Chelsea – Manchester City 3-1 (Hazard 10', 35' - Agüero 26').

Liverpool – Bournemouth 2-2 (Coutinho 40', Origi 59' - Afobe 7', King 86').