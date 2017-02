Kings straffescoring hjalp ikke Bournemouth

Kings Bournemouth med cupfadese mot tredjedivisjonslag - mens «Dio» og Henriksen startet i Hull-seier

(Hull-Swansea 2-0 og Millwall-Bournemouth 3-0) Joshua Kings FA Cup-eventyr er over etter at Bournemouth tapte for League One-laget Millwall. Parallelt fikk Markus Henriksen og Adama Diomande begge tillit av lagets nye manager i Hulls seier over Swansea.