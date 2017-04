King tangerte Carew med lekker scoring mot Chelsea

(Bournemouth - Chelsea 1-3) Det ble tøft mot serielederen, men trøsten for Joshua King (25) er at han nå har tangert John Carews personlige rekord.

Landslagsspissen satte inn en nydelig redusering rett før pause: King klemte til med høyre vrist fra ca. 18 meter, skuddet gikk opp i nærmeste kryss via en Chelsea-forsvarer.

Dermed gikk Bournemouth i garderoben på stillingen 1-2 og med et håp om å få med seg poeng etter at et selvmål av Alan Smith og scoring av Eden Hazard, før 20 minutter var spilt, ga dem et forferdelig utgangspunkt.

Iversen og Carew i fare

Scoringen til King var nordmannens 13 ligamål. Det er like mange scoringer som John Carew hadde i 2007/08-sesongen. Foran på den norske listen står nå bare Steffen Iversen med sine 14 (1999/00) og Ole Gunnar Solskjær som scoret 17 mål i 2001/02 og 18 i 1996/97. Men King har fortsatt seks kamper igjen av sesongen, så Iversen og Carews rekorder lever farlig.

Chelsea var uansett det beste laget på Vitality stadion. Spenningen forsvant 20 minutter før slutt da gjestene fikk et frispark fra ca. 18 meter, Marcos Alonso lempet ballen lekkert over muren og rett i nettet.

Scoret flest i 2017

Chelsea har nå syv poengs forsprang på toppen av Premier League-tabellen ned til Tottenham. Bournemouth ligger på 15. plass, syv poeng over nedrykksstreken, så mye skal til om de rykker ned.

PS! Med ni mål på de ni siste kampene er Joshua King nå den Premier League-spissen som har scoret flest i 2017. Han deler toppen med Romelu Lukaku og Harry Kane, trioen har alle 11 mål i dette kalenderåret. Dele Alli har 10 og Sergio Agüero står med seks.

Nordmenn med tosifret antall scoringer i én Premier League-sesong:

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (18 i 1996/97, 12 i 1998/99 og 1999/00, 10 i 2000/01 og 17 i 2001/02)

Steffen Iversen, Tottenham (14 i 1999/00)

John Carew, Aston Villa (13 i 2007/08, 11 i 2008/09 og 10 i 2009/10)

Joshua King, Bournemouth (13 i 2016/17)

Jan Åge Fjørtoft, Swindon (12 i 1993/94)

Tore André Flo, Chelsea (11 i 1997/98, 10 i 1998/99 og 1999/00)

Egil Østenstad, Southampton (11 i 1997/98)