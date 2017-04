King sendte Sunderland ned fra Premier League

(Sunderland-Bournemouth 0-1, Southampton-Hull 0-0) Med sin 15. scoring for sesongen knuste Joshua King Premier League-håpet for Sunderland.

Med to minutter igjen av oppgjøret på Stadium of Light sendte Joshua King hjemmelaget ned til Championship. Sunderland presset desperat for en avgjørende scoring da Bournemouth kontret.

Ryan Fraser satte fart, så King på bakre stolpe og spilte ballen til nordmannen som enkelt kunne trille inn sitt 15. seriemål for sesongen.

– Det er fullt fortjent at Sunderland rykker ned. Fansen må ha forventet at dette skulle skje på et tidspunkt. Nå er det et faktum, sier fotballekspert Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Moyes' renommé har kollapset

Sunderlands nedrykk kommer etter 10 år på Englands øverste nivå – og i David Moyes' første sesong som manager i klubben.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener skotten nå må bort fra klubben.

– David Moyes' sitt renommé har kollapset totalt. Sånn som jeg ser det, blir det veldig vanskelig for ham å fortsette i den klubben. Når spillerne ser på ham nå, tror jeg ikke de tenker at det er håp. Og det er de helt avhengig av, sier Thorstvedt.

King på rekordjakt

Mot Bournemouth ble Sunderland straffet av lagets fremste angrepsvåpen – Joshua King. 25-åringen fra Romsås er i sitt livs form. Nå er han også bare tre mål bak rekorden til Ole Gunnar Solskjær på 18 mål i en og samme Premier League-sesong.

I et intervju med rettighetshaveren forteller King at det føles godt.

– Jeg er veldig stolt. Jeg sa før sesongen at målet mitt var 15 scoringer. Nå har jeg klart det, men forhåpentligvis får jeg noen til før sesongen er over, sier King.