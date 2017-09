King-scoring til liten nytte

(Everton-Bournemouth 2-1) Joshua King (25) scoret sitt første ligamål for sesongen, men Everton snudde kampen da innbytter Baye Oumar Niasse scoret to ganger.

Fire minutter ut i 2. omgang fikk King ballen fra Charlie Daniels og avanserte litt før han banket til fra 17 meter.

Den lave avslutningen snek seg inn helt borte ved stolperota til høyre for Everton-keeper Jordan Pickford, og en meget hardt presset Everton-manager Ronald Koeman fortvilte på sidelinjen.

BLODIG: Wayne Rooney fikk seg en kraftig trykk i duell med Simon Francis, og måtte lappes sammen før han kunne fortsette. Foto: Barrington Coombs , AP

To minutter senere var King servitør, men spisskollega Jermain Defoe klarte ikke å sette inn scoring nummer to for gjestene.

Istedenfor var det Everton som snudde kampen. Innbytter Baye Oumar Niasse utlignet først etter 77 minutter, og bare fem minutter senere sørget samme mann for 2-1.

To mål på én uke

Bournemouth ligger utsatt til på tabellen med bare tre poeng på seks kamper. Neste helg spiller King og lagkameratene hjemme mot Leicester.

King gjorde det fantastisk for Bournemouth forrige sesong, og endte til slutt med 16 Premier League-mål for den lille badeby-klubben, og i sommer ble han koblet til Tottenham.

Både Bournemouth og King fikk en tung start på denne sesongen, men 25-åringen ble matchvinner mot Brighton i ligacupen i midtuken.

Og nå har han altså åpnet sesongens scoringskonto i Premier League.

Blodig Rooney ville ha straffe

Evertons hjemvendte sønn Wayne Rooney måtte tidlig i kampen ta telling etter en duell med Simon Francis i Bournemouths 16-meter etter 38 minutter

Rooney viste tydelig til dommer til dommer Martin Atkins at han mente motstanderen var ute med en albue, men dommeren var ikke enig. Han vinket dermed spillet videre, mens Rooney måtte ut på sidelinjen for å bytte ut sin blodige drakt.

