King roses av Liverpool-legende: – Kan spille for en topp seks-klubb

Liverpool-legenden Jamie Carragher ser for seg at Joshua King (25) spiller for en toppklubb i Premier League i fremtiden.

– Det er «outstanding» å score så mange mål i Premier League for et lite lag som Bournemouth. Han kjenner ligaen, er rask, god foran mål, så hvorfor ikke? Jeg er sikker på at alle toppklubbene følger nøye med på ham, og jeg tror det er en stor sjanse for at han kan spille for en topp seks-klubb, sier Carragher til VG.

IMPONERT OVER KING: Liverpool-legenden Jamie Carragher, som i dag jobber som TV-ekspert.

Den tidligere Liverpool-forsvareren følger i dag Premier League med argusøyne i sin rolle som ekspert på Sky Sports. Han forteller at hans sidemann i Sky Sports-studio, tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, bruker store ord om King.

Neville var en ringrev på Uniteds førstelag mens King, som denne sommeren er blitt koblet til Tottenham, var en lovende tenåring på akademiet.

– Gary kjenner ham godt fra tiden i Manchester United. Han har alltid sagt at King har et utrolig, vanvittig talent, men at han bare må klare å vise det på toppnivå. Nå ser det ut til at han har fått det til, sier Carragher.

Tror ikke King er en døgnflue

King scoret 16 mål for Bournemouth i Premier League forrige sesong. Det førte til at Carragher – i likhet med mange andre – virkelig fikk øynene opp for nordmannen.

– Han var en av de aller beste spissene i ligaen hvis man ser bort fra de seks beste lagene. Han var fantastisk. Nå som Jermaine Defoe har kommet til Bournemouth, kommer han til å lære enda mer, sier Liverpool-legenden.

TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt har, med bakgrunn i en større analyse av Kings scoringer, uttalt at spissen hadde «flaks» i sin spektakulære fjorårssesong. Det fikk King til å lange kraftig ut mot Thorstvedt og norske fotballeksperter generelt:

– Er du enig i at King har hatt flaks, eller tror du han kan score like mange mål igjen?

– Det er vanskelig å si. Det er ikke lett å score så mange mål igjen for Bournemouth. Det blir nok vanskelig å overgå det. Men nå har han jo enda mer erfaring, så hvorfor ikke? Jeg tror i hvert fall ikke at han var en «one season wonder», sier Carragher, som tror King kunne blitt en skikkelig målmaskin på et topplag:

– Hadde han spilt for et topp seks-klar, er jeg helt sikker på at han kunne scoret flere mål enn de 16 han klarte forrige sesong.

Denne sesongen har King gått målløs av banen i de fire første seriekampene til Bournemouth, som ligger på nest siste plass i Premier League med null poeng.

Det er ikke flust av nordmenn i Premier League, men en norsk 16-åring begynner å gjøre seg bemerket i Carraghers gamleklubb Liverpool.

IMPONERER: Norske Edvard Tagseth (t.v.) har fått svært gode tilbakemeldinger etter sine første kamper som Liverpool-spiller. Foto: Nick Taylor , Liverpool FC via Getty Images

Den trønderske midtbanespilleren Edvard Tagseth (16), som flyttet til Liverpool på permanent basis denne sommeren, har blitt en umiddelbar suksess på klubbens U18-lag, som ledes av legenden Steven Gerrard.

«Han har en utrolig fremtid foran seg», har Gerrard sagt om Tagseth, som også Carragher har latt seg imponere av.

– Jeg har sett ham live i én kamp. Han spilte veldig bra. Stevie (Gerrard) forteller at han har høye håp om gutten. Han har fått en fantastisk start på Liverpool-karrieren, og forhåpentligvis fortsetter det, sier Carragher.

– Han har en stor lærer i Gerrard nå, og jeg vet at det snakkes kjempepositivt om ham på innsiden av klubben. Forhåpentligvis bytter han snart ut Gerrard med Jürgen Klopp som trener, sier han.