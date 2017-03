King jakter Solskjær-rekord – hyller manageren

BOURNEMOUTH (VG) Joshua King (25) har banket inn ni mål på de ti siste kampene, og takker manager Eddie Howe (39) for at karrieren har tatt av. Nå kan gamletrener Ole Gunnar Solskjærs Premier League-rekord stå i fare også.

– Det er gøy at det løsner. Jeg spiller spiss nå og gjør det bra. Jeg vil dedikere den ballen her til alle de som har trodd på meg. Det er sønnen min som skal få ballen, men at jeg har klart dette er det mange som skal ha æren for, sier King til VG og holder opp matchballen fra møtet med West Ham.

Kong King roses etter tremålskamp

Lærkulen fikk han til odel og eie etter å ha satt inn vertenes tre mål i 3-2-seieren mot West Ham.

Han var helt konge i Bournemouth i går, og men er det noen som har gudestatus i byen, så er det manager Eddie Howe. Han har tatt klubben fra nedrykk ut av det engelske ligasystemet til å bli en Premier League-klubb.

– Når man sier navnet Eddie Howe, så er det første man tenker Bournemouth AFC. Han er Bournemouth, og det han har gjort med denne klubben er fantastisk. Det er for historiebøkene, mener King.

Aktuell for andre klubber



Howe har stadig blitt koblet til managerjobben i større klubber. Blant annet skal han angivelig være et mye omtalt navn i Arsenal der ArsèneWenger kan være på vei ut.

– Tror du Howe blir?

– Ja, jeg tror da det. Han gjør vel det – jo da, han må det. Jeg tror han blir her, sier King og gliser.

– Hvor lenge blir du da?

– Jeg blir her så lenge de vil ha meg, holdt jeg på å si. Fotballspillere beveger seg av og til, men jeg trives veldig godt i klubben og har ingen planer om å endre på det. Jeg har hus i byen her og familien min rundt meg. Jeg koser meg her, sier King, som skrev ny fireårskontrakt sist sommer.

– Det blir vel ikke forhandlinger om ny kontrakt med det første da?

– Haha – nei. Bare fordi jeg scorer et hat trick, så kan det ikke bli forhandlinger. Det er jobben min å score mål, sier King og legger til:

– Jeg er veldig, veldig glad for at jeg valgte den klubben her og havnet under Howe. Jeg har ikke bare vokst som spiller, men også som person.

Desember 2015: King ble matchvinner mot gamleklubben Manchester United



Artikkelen fortsetter under vidoen der du kan se målene til King:

Han gir da også Howe mye av æren for at han kanskje nå er i karrierens beste, og mest stabile, form. Endelig er det en norsk spiss som scorer i en av de store Europeiske ligaene. Det har ikke alltid sett ut som om King har hatt potensial til å banke inn mål «på bestilling» i Premier League.

– Selv om ting ikke gikk bra i fjor, så har han hatt troen på meg. Han har jobbet hardt med meg på trening, vært ærlig med meg fra dag én og sagt til meg når ting ikke har fungert. Jeg har også vært ærlig med ham hele veien, så vi har alltid hatt et veldig bra forhold, beskriver King.

Slik ser dagens forside på VGs sportscover ut.

«Kjærligheten» mellom de to er tydeligvis gjensidig:

– Jeg har elsket å jobbe med King fra første dag, og jeg setter virkelig pris på at han får betalt for alt det harde arbeidet nå. Han har alt som skal til for å være en topp, topp spiller. Det eneste som har manglet for ham var muligheten til å vise det. Jeg er veldig imponert over det han leverer nå, sier Howe til VG.

– Har du jobbet med noe spesielt med ham for å få det til å løsne scoringsmessig?

– Nei, vi har egentlig gjort tingene ganske likt hele veien. Spillerne får mye individuell oppfølging, men det handler om hvor mye ansvar de tar selv. «Josh» har tatt mye ansvar for sin egen utvikling.

Og utvikling har det vært. I går ble King den syvende spilleren fra Norge som har scoret ti eller flere mål i en Premier League-sesong, og det er ti kamper igjen. King står med 11 totalt. Ole Gunnar Solskjær har rekorden med 18 mål for Manchester United i 1996/97-sesongen.

Solskjær var for øvrig treneren til King da han kom tilManchester United som 16-åring. Noen år senere har det endelig løsnet for King.

Solskjær i 2009: – Ferguson er imponert over Eikrem og King

PS! Gårsdagens trippel var Kings andre hat trick i engelsk fotball. Han scoret tre ganger for Blackburn mot Stoke i FA-cupen i februar 2015.

Nordmenn med tosifret antall scoringer i Premier League:

Jan Åge Fjørtoft, Swindon (12 i 1993/94)

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (18 i 1996/97, 12 i 1998/99 og 1999/00, 10 i 2000/01 og 17 i 2001/02)

Tore André Flo, Chelsea (11 i 1997/98, 10 i 1998/99 og 1999/00)

Egil Østenstad, Southampton (11 i 1997/98)

Steffen Iversen, Tottenham (14 i 1999/00)

John Carew, Aston Villa (13 i 2007/08, 11 i 2008/09 og 10 i 2009/10)

Joshua King, Bournemouth (11 i 2016/17)