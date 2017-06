King «fascinert» av Tottenham-ryktene

En strålende Premier League-sesong har gjort Joshua King (25) ettertraktet på overgangsmarkedet. Nå svarer han på Tottenham-ryktene.

– Jeg blir selvfølgelig nysgjerrig og fascinert av å bli nevnt i samme setning som Spurs. Det er en enorm klubb som spiller i Champions League.

Det sier Joshua King til Bournemouth Daily Echo om ryktestormen rundt ham og en eventuell Tottenham-overgang.

Bournemouth-spissen banket inn 16 scoringer i ligaen forrige sesong, noe som hjalp dem avslutte på 9. plass i Premier League. Kings scoringsbonanza gikk naturligvis ikke ubemerket hen.

Nordmannen har blitt ryktet bort fra The Cherries, og særlig Everton og Tottenham har vært hyppig nevnt som mulige stoppested for nordmannen. Hovedpersonen selv sier han prøvde å beholde fokuset på å gjøre det så godt som mulig med klubben, men han legger ikke skjul på at han la merke til spekulasjonene.

– Det ville vært en løgn om jeg ikke la merke til ryktene om Tottenham. Det var i avisene hele tiden, og så har jeg hatt folk som har sendt meg linker til både det ene og det andre.

– Han ser talentet mitt



16 GANGER: Forrige sesong ble en med mange lignende jubelscener for Joshua King. Denne jubelscenen er riktignok fra 2015, da han scoret mot sin gamleklubb Manchester United. Foto: Ian Kington , AFP

Men, foreløpig er han Bournemouth-spiller - og kommer med noen beroligende utsagn til Bournemouth-fansen.

– Du vet aldri i fotball, men forhåpentligvis er jeg her også neste år. Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med sjefen (Eddie Howe), ettersom han har vært strålende mot meg helt siden jeg kom hit.

King som ble hentet til klubben i 2015, skrev under på en ny kontrakt med The Cherries forrige sommer, som holder ham på Dean Court i tre år til.

– Sjefen kjøpte meg av en grunn - han så potensialet og talentet mitt. Nå er jeg nærmere mål, og skaper mer trøbbel for forsvarsspillere.

Og at han skaper mer trøbbel er ingen løgn. Med sine 16 scoringer i 2016/17-sesongen er det bare Ole Gunnar Solskjær som har notert seg for flere nettkjenninger i løpet av en Premier Leauge-sesong. Han hadde 18 som sin bestenotering.

Om King tar opp jakten på den rekorden med Bournemouths emblem på brystet, gjenstår å se, men akkurat nå, mens han nyter sommerferien sin, er det det han ser for seg.

– Jeg vil hjelpe laget til å klatre enda mer på tabellen, jeg vil ha et høyere antall mål og målgivende, og jeg vil være enda bedre neste sesong, sier han.

Nordmenn med tosifret antall scoringer i Premier League:

Jan Åge Fjørtoft, Swindon (12 i 1993/94)

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United (18 i 1996/97, 12 i 1998/99 og 1999/00, 10 i 2000/01 og 17 i 2001/02)

Tore André Flo, Chelsea (11 i 1997/98, 10 i 1998/99 og 1999/00)

Egil Østenstad, Southampton (11 i 1997/98)

Steffen Iversen, Tottenham (14 i 1999/00)

John Carew, Aston Villa (13 i 2007/08, 11 i 2008/09 og 10 i 2009/10)

Joshua King, Bournemouth (16 i 2016/17)