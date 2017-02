Kanes straffescoring reddet Tottenham

(Tottenham - Middlesbrough 1-0) Hjemmelaget stanget og stanget, men fikk ikke hull på byllen. Så ble Heung-Min Son felt innenfor straffefeltet. Harry Kane var sikker som banken fra straffemerket.

Da medaljekonkurrentene Arsenal og Liverpool hadde gått på hvert sitt tap tidligere på dagen, hadde Tottenham en gyllen mulighet til å få et større forsprang ned til dem.

Selv om resultatet ikke ble større enn 1-0, var de liljehvite klart best gjennom hele kampen.

Harry Kane ble avblåst for offside etter 43 minutter da han kastet seg inn i boksen og styrte inn et godt innlegg fra Son. Og TV-reprisene viste at dommerne gjorde korrekt da de annullerte scoringen.

Kane og Son hadde hver sin store sjanse før hvilen, men Victor Váldes var både god og heldig da han ga laget sitt en god mulighet før andre omgang.

Kane-goal

Vertene forsatte å kjøre over Middlesbrough, og etter 58 minutter kunne endelig London-publikumet heve armene over hodet.

Son ble felt av Bernardo inne i straffefeltet, og en iskald Harry Kane lurte Váldes feil vei og satte ballen sikkert i mål.

Mauricio Pochettinos gutter fortsatte å jage 2-0-scoringen, og de hadde flere store muligheter. Den aller største tilfalt Christian Eriksen da Dele Alli hadde tatt ned en høy ball, dratt seg fri og skutt. Returen havnet i beina til dansken - som ble hindret av en oppofrende forsvarer.

Marten De Roon kunne skapt balanse i regnskapet etter 91 minutter, men nederlenderen skjøt like utenfor stolpen.

