Kanes forbannelse fortsetter – Tottenham mistet seieren på overtid

(Tottenham - Burnley 1-1) Harry Kane bommet på flere store sjanser. Det straffet seg da Tottenham mistet seieren på overtid.

Før kampen mot Burnley hadde han spilt tolv Premier League-kamper og løsnet 34 skuddforsøk i augustmåned. Likevel har Harry Kane aldri scoret i august.

Og heller ikke søndag kveld skulle det lykkes for Tottenham-spissen. Tross flere gode muligheter gikk 24-åringen utrolig nok målløs av banen nok en gang.

Les også: Arsenal slaktes etter pinlig tap

Isteden stod Dele Alli frem og satte inn kampens første mål. 21-åringen scoret 18 mål i Premier League forrige sesong. Nå har midtbanespilleren allerede to mål på tre kamper.

Og det bringer tydeligvis lykke når Dele Alli scorer mål. Tottenham har aldri tapt (20 seirer, seks uavgjort) når Alli har tegnet seg på scoringslisten.

MÅLSCORER: Dele Alli trodde han hadde sikret seieren for Tottenham. Foto: Tim Ireland , AP

Søndag måtte imidlertid Tottenham ta til takke med uavgjort. På overtid fikk Burnleys nysignering Chris Wood stå alene og sette inn 1-1 for gjestene.

Uavgjortresultatet betyr at Tottenhams fortsatt venter på sin første hjemmeseier på Wembley, som er deres hjemmearena denne sesongen i påvente av deres nye stadion.

Les også: Agüero nekter for voldsanklager

Tottenham var ligaens beste hjemmelag forrige sesong. Med 17 seirer og to uavgjort var de nærmest ustoppelige på White Hart Lane.

Denne sesongen sørget imidlertid Marcos Alonso og Chelsea for at det ble tap allerede i første forsøk. Og heller ikke søndag klarte Tottenham å vinne på hjemmebane.

Dermed har de allerede avgitt flere poeng på hjemmebane denne sesongen enn de gjorde hele forrige sesong. Spurs er nå fem poeng bak Manchester United, som tok en ny overbevisende seier mot Leicester City lørdag kveld.

Etter landslagspausen venter Everton på Goodison Park for Tottenham. Álvaro Morata og Cesc Fàbregas sørget for at Chelsea tok en ny seier søndag ettermiddag.