Kane og Tottenham lekte seg til seier mot Bournemouth

(Tottenham – Bournemouth 4-0) Harry Kane (23) var tilbake fra start, og vartet opp med scoring og assist. Nå er superspissen i selskap med tre scoringslegender.

For da Kane satte inn 3-0-målet mot Bournemouth scoret han sitt 20. ligamål for sesongen. Det har han gjort tre år på rad, og det er det bare tre spillere som har klart før ham i Premier League; Alan Shearer, Thierry Henry og Ruud van Nistelrooy.

Med andre ord er 23-åringen i meget godt selskap. Den siste Tottenham-spilleren som klarte det samme ligaen var Jimmy Greaves – og da må vi tilbake til 60-tallet.

Tilbake fra skade



Etter å ha slitt med en ankelskade den siste måneden, så kom Kane inn en halvtime mot Watford sist helg, men i dag var han tilbake fra start for et Tottenham-lag i lekehumør. Laget har ikke tapt en ligakamp på hjemmebane siden Southampton vant 2-1 i den siste hjemmekampen forrige sesong.

Nå står laget med 12 strake seirer på eget gress denne sesongen, og Bournemouth hadde ikke noe som helst å stille opp med for å ødelegge den statistikken på White Hart Lane.

Joshua King og lagkameratene ble regelrett rundspilt i 90 minutter. King har vært i fantastisk form så langt i 2017, men var ikke i nærheten av å score sitt 14. ligamål for sesongen.

Én avslutning på mål



Alt handlet nemlig om Tottenham. Det tok 16 minutter før det første målet kom. En corner fra Christian Eriksen landet i bena til Moussa Dembélé, og han banket inn sitt første ligamål på over et år.

Tre minutter senere flikket Kane herlig til Heung-Min Son som tok med seg ballen inn i feltet og banket inn 2–0.

Hjemmelaget rullet opp det ene angrepet etter det andre, mens Bournemouth ikke klarte å få til noe som helst. Tidlig i andre omgang var det Kane sin tur til å score. Da fikk han ballen fra Dele Alli, lurte bort Simon Francis og plasserte avslutningen forbi stakkars Artur Boruc som var dagens travleste mann ute på gressteppet.

Da det var spilt 75 minutter sto Charlie Daniels for Bournemouths første avslutning på mål – et langskudd som Hugo Lloris enkelt fanget. Da kampen var over sto Tottenham med 14 avslutninger på mål, mot bortelagets ene.

Da hadde i mellomtiden innbytter Vincent Janssen ordnet 4–0 to minutter på overtid. Han fikk to muligheter inne i feltet, og sørget for en ny solid Tottenham-sier.

Mauricio Pochettinos mannskap har fire poeng opp til ligaleder Chelsea, som spiller borte mot Manchester United i morgen.