Kane og Alli herjer videre for Tottenham

(Watford-Tottenham 1-4) Dele Alli (20) og Harry Kane (23) er i storform før serieleder Chelsea kommer på besøk onsdag kveld. I dag ble et svakt Watford-lag rundspilt.

0 Watford 0 Tottenham Hotspur

– Vi spilte veldig bra, på et veldig høyt nivå. Den første omgangen er noe av det beste vi har spilt denne sesongen. Jeg er veldig fornøyd fordi dette var en vanskelig kamp, og laget responderte, sa en fornøyd Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, etter kampen.

London-oppgjøret på Vicarage Road ble en særdeles lite spennende affære, men for Tottenham har det vært en særdeles gledelig jul med 4-1-seirer borte mot Southampton og Watford med fire dagers mellomrom.

Mot Southampton scoret Alli to, og Kane ett i tillegg til at sistnevnte fyret et straffespark høyt over.

Les også: Tottenhams stjerneduo herjet met Southampton

Det ble ikke noe straffemiss på Spurs i dag. Det tok riktignok nesten en halvtime før den første scoringen kom. Da hadde Alli nettopp dundret ballen i tverrliggeren, men hjemmelaget tok ikke advarselen på alvor. Bare minuttet senere spilte høyreback-vikar Kieran Trippier ballen til Kane som scoret sikkert forbi Heurelho Gomes fra skrå vinkel inne i feltet.

Det tok fem minutter før scoring nummer to var et faktum. Trippier var nest sist på ballen igjen, og serverte et innlegg fra høyre som Kane på typisk målmaskinvis satte i nettet fra kloss hold - 23-åringens tiende ligamål for sesongen.

Heung-Min Son bude sørget for 3-0, men han bommet fra god posisjon inne i feltet. Det gjorde ikke Alli fire minutter før sidebytte.

FEM PÅ TRE: Dele Alli er i solid scoringsform, og har satt inn fem mål på de tre siste kampene. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Tidligere Tottenham-spiller Younes Kaboul slurvet stygt i eget forsvar, og serverte ballen til Alli som enkelt ordnet scoring nummer tre.

Med 3-0 til pause var det «game over», men det skulle bli mer. For to minutter ut i angre omgang.

Denne gang var Kane ute på høyrekanten og opererte som servitør. Han slo et herlig innlegg som Alli dempet før han behersket satte den forbi keeper og nettet.

Kaboul-redusering



Kaboul fikk riktignok pirket inn en redusering og pyntet litt på resultatet, men et skremmende svakt Watford-lag hadde totalt sett lite å stille opp med mot et lag i flytsonen.

Chelsea fosser videre: – Føler at vi aldri kan bli slått

Manager Mauricio Pochettino tok ut både Alli og Kane mot slutten av kampen for å spare litt krefter før Chelsea kommer på besøk til White Hart Lane. Tottenham har nå fire strake seirer i ligaen, og har ti poeng opp til Chelsea på toppen av tabellen.

– Vi vet jo at Chelseas prestasjoner holder høyt nivå. De er et veldig godt lag med mye selvtillit, men vi skal prøve å utfordre dem for å ta de tre poeng, sa Pochettino.

PS! Chelsea har 13 strake seirer før møtet med Tottenham, og kan tangere Arsenals rekord med 14 seirer på rad hvis de vinner onsdag kveld.