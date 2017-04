Joshua King ødela for Liverpool

(Liverpool – Bournemouth 2-2) Liverpool hadde snudd 0-1 til 2-1-ledelse og styrte mot ny seier. Så dukket Joshua King (25) opp.

Den norske landslagsspissen banket inn utligningen med tre minutter igjen å spille og fortsetter dermed sin fabelaktige sesong i Premier League. Oslo-gutten står med åtte mål på de åtte siste kampene. Totalt har han scoret 12 seriemål denne sesongen.

For Liverpool gikk kvelden brått fra behagelig drøm til mareritt. For mens topp fire-konkurrentene Arsenal og Tottenham vant hver sin kamp, ble det bare ett poeng for Jürgen Klopps menn.

Det betyr at avstanden fra tredjeplass Liverpool til andreplass Tottenham nå er på fem poeng – og Liverpool har spilt én kamp mer.

Coutinho-utligning

Bournemouth tok ledelsen etter en kjempetabbe signert Georginio Wijnaldum. Nederlenderen skulle bare slippe tilbake til målvakt Simon Mignolet, men pasningen fra 20 meter var for svak og en årvåken Benik Afobe takket og bukket og satte iskaldt inn 0-1.

Utligningen etter 40 minutter var av det lekre slaget. Etter et langt utspark fra Mignolet og en vunnet hodeduell av Arnold Origi havnet ballen i føttene til Roberto Firmino. Han slo en boksåpnerpasning gjennom til landsmann Philippe Coutinho, som satte ballen sikkert bak Artur Boruc i Bournemouth-buret.

Scoringen var Coutinhos 29. i Premier Leauge-sammenheng. Han er nå – sammen med den tidligere Middlesbrough-spilleren Juninho – den mestscorende brasilianeren noensinne i ligaen.

Effektiv Origi

Bare tre minutter etter pause smalt det i treverket bak Boruc. Nathan Clyne fikk ball på 30 meter før backen klemte til med høyreslegga fra drøye 17 meter. Skuddet hadde en perfekt bue, men tre fingertupper fra den polske målvakten hindret 2-1 til hjemmelaget.

Etter drøye timen satt den for hjemmelaget. Wijnaldum dro lekkert av en svimmel Jack Wilshere før han chippet ballen inn i boks fra dødlinja. På to meter kunne Origi stå umarkert og heade inn 2-1, en fortjent ledelse. Scoringen var Origis sjette på hans siste syv forsøk på mål i Premier League.

Liverpool styrte mot en ny seier, men en norsk spiss i storform skulle ødelegge festen for Jürgen Klopp. Joshua King banket inn utligningen etter et langt innkast bare tre minutter før full tid.

