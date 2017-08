Joshua King i Bournemouth til 2021

Norges eneste Premier League-spiller, Joshua King (25), har skrevet kontakt med Bournemouth fram til 2021.

Klubben melder tirsdag kveld på sine hjemmesider at nordmannen har skrevet fire-årskontrakt.

Det har gått diverse rykter om at den landslagsspissen skulle være på vei bort fra Vitality Stadium, men nå har han har altså fornyet med klubben som han kom til i mai 2015.

King hadde en oppsiktsvekkende sesong i 2016/17 da han var Bournemouths toppscorer med 16 mål i alle turneringer.

Blant klubbene han har vært linket til i sommer, har vært Tottenham. Prisantydningen var 350 mill. kroner.

– Det har vært mye snakk i sommer, men jeg har hele tiden vært klar på at jeg vil bli her, sier King.

Han er uten mål etter tre kamper i Premier League denne sesongen. Og Bournemouth står uten poeng.

– Vi hadde uflaks mot Manchester City. Jeg er ikke bekymret selv om vi ikke har vunnet hittil, sier han til NTB.

Lars Lagerbäck mener at King bør få en viktigere lederrolle i laget.

– Jeg er blitt 25 år, er ikke blant de yngste her og kanskje den som spiller i den største ligaen.

TV2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt argumenterte for hvorfor han tror at King ikke har blitt solgt til en større klubb - etter å ha lest en analyse av målsjansene som King skapte sist sesong.

– For å si det brutalt: Han har hatt flaks. Og vi liker ikke flaks. Vi liker at ting er rasjonelle og logiske. Og i fotball er det mye flaks og uflaks, sa Thorstvedt.

I et intervju med VG tidligere torsdag fastslo Joshua King at han ikke likte det:

– Ikke i det hele tatt. Jeg har jobbet hardt, og når det endelig løsner og jeg scorer 16 mål, så synes jeg ikke man kan kalle det flaks, sa King.

– Jeg stusser litt over at når Norge først har en spiss som spiller på det høyeste nivået i verden, så velger man – etter å ha lest en liten analyse – å dra frem noe negativt. Jeg synes det er litt morsomt hvordan Norge bare hausser opp negative ting, sier King og fortsetter:

– Men sånn er Norge. Hvis de har lyst til å prøve å dra ned Norges beste spiss, så får de gjøre det. Jeg vet hva jeg står for. Av de 16 målene jeg scoret forrige sesong, kan man kanskje si at to var litt flaks, mot Chelsea og Watford. Resten var spissmål hvor jeg klarte å komme til sjanser med lagkameratene mine.