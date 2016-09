Jordan Hendersons drømmetreff: – En utrolig avslutning

(Chelsea-Liverpool 1-2) Fra 30 meter suste ballen inn i motsatt kryss. Liverpool-kaptein Jordan Hendersons drømmetreff kronet en perfekt borteseier på Stamford Bridge.

– En utrolig avslutning, roser lagkompis James Milner.

– Fotballkunst, mente Brede Hangeland i TV 2s studio.

Chelsea-keeper Thibaut Courtois var fullstendig sjanseløs da midtbanespilleren traff perfekt med innsiden av høyre støvel. Ballen duppet inn i nettveggen høyt oppe i målet.

– Jeg prøvde å curle ballen i motsatt hjørne, men du vet aldri om den går inn på en slik verdensklassekeeper, sier Henderson selv.

Det var gått 35 minutter og Liverpool ledet allerede toppkampen 0-2. Til og med Chelsea-manager Antonio Conte så paralysert ut med armene i kors på sidelinjen.

– Vi må reflektere over dette tapet, sier han og er misfornøyd med hvordan Chelsea tok utfordringen mot Liverpool.

– Vi så ikke faren, mener italieneren.

Jürgen Klopp hadde ellevilt mye mer å juble for.

– Det var briljant. Vi spilte en helvetes fotball, sier Liverpool-sjefen.

Liverpool startet kampen best og fikk betalt etter et drøyt kvarter.

TØFF START: David Luiz fikk både to baklengs og en blodig nese i sin første Chelsea-kamp på over to år. Foto: John Sibley , Reuters

Chelsea-forsvaret – der David Luiz gjorde comeback – mistet det helt etter et kort frispark fra Liverpool. Plutselig sto fem (!) Liverpool-spillere ledige på bakre stolpe. Innlegget fra Coutinho landet i det overbefolkede, røde området inne i området der Chelsea har tradisjon for å være nærmest utilnærmelige på hjemmebane.

– Du får nesten spørre Chelsea hva som skjedde der, sier Milner.

Dejan Lovren hadde ingen problemer med å sette ballen kontrollert i motsatt hjørne.

– En utrolig situasjon, mente Hangeland mens Ronny Deila la til sin hjertens mening i TV 2s studio:

– Helt i tåka.

Daniel Sturridge sto klart i offside da pasningen ble spilt, men beveget seg ut og påvirket ikke spillet.

Lovren ble kåret til «Man of the match» og mente at Liverpool spilte sin beste fotball for sesongen før pause.

– Det er alltid godt å score, sier midstopperen fra Kroatia.

Etter pause slo Chelsea tilbake og tok initiativet de manglet gjennom omtrent hele 1. omgang. Det tok et kvarter før belønningen kom.

Nemjana Matic, Chelseas dype midtbanemann, kom på et langt løp og knippet ballen tilbake i feltet fra dødlinjen. Og hvem sto der?

Diego Costa naturligvis.

Chelsea-spissen klinte ballen aggressivt i mål og scoret sitt femte seriemål for sesongen.

HJALP IKKE: Diego Costa scoret igjen for Chelsea, men hverken toppscoreren eller Willian kunne forhindre tap. Foto: Frank Augstein , AP

Bare fire minutter senere fikk spansk-brasilianeren en ny sjanse. Men skuddet gikk rett på Liverpool-keeper Simon Mignolet.

Liverpool fikk mer kontroll på både Costa og kampene i de neste minuttene. Georginio Wijnaldum løp som en flyvende hollender på Liverpools midtbane mens Adam Lallana klarte å holde på ballen sammen med et fortsatt spillende bortelag.

Ti minutter før full tid første det til at innbytter Divock Origi fikk en kjempemulighet til å avgjøre matchen endelig etter et imponerenden angrep på hele 30 trekk fra Liverpool.

Men Thibault reddet glimrende nede til venstre.

Syv minutter før slutt kastet Conte inn både Pedro, Cesc Fabgregas og Victor Moses for å jakte utligningen. Men Chelsea klarte hverken å sette innbyttertrioen eller Diego Costa i noen klare situasjoner.

– Vei forsvarte oss glimrende og fortjente alle tre poengene, sier Jordan Henderson.

Liverpool har fått en del kritikk for det defensive i seriestarten, men forsvarte seg mesterlig inntil Lucas Leiva – i sitt svake innbytte – tok ned Eden Hazard på 16-meteren to minutter før ordinær tid var ute.

Men Fabregas satte frisparket i muren.

Mens tiden rant ut og Liverpool vant en seier helt på høyde med 4-3-seieren over Arsenal i august.

– Dette var imponerende sterkt, sier Brede Hangeland og mener Liverpool fremsto som en mesterskapskandidat på Stamford Bridge.