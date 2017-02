Jesus-eventyret fortsatte med matchvinnerscoring

(Manchester City - Swansea 2-1) Swansea slo tilbake én gang, men så dukket Gabriel Jesus (19) opp for andre gang i løpet av kampen og sendte City til himmels.

Etter å ha levert både målgivende og mål i kampen mot West Ham forrige helg, fulgte talentet opp med to scoringer også mot Swansea.

Først med 1-0-scoringen etter elleve minutter. Så slukket Gylfi Sigurdssons utligningsmål livsgnisten hos hjemmesupporterne, før Jesus tente den igjen etter 93 minutter.

19-åringen headet mot mål, Fabianski ga retur og den brasilianske kraftpakken tuppet ballen over streken.

Som femte City-spiller gjennom tidene scoret han i sine to første Premier League-kamper for de lyseblå, men ingen av de fire foregående har vært i tenårene.

– Tror Manchester City-fansen vil nyte å følge Jesus de neste årene. Trenger ikke se ham lenge for å skjønne at han har et enormt talent, skrev den tidligere toppspissen Gary Lineker på Twitter.

På samme sosiale medium slang Per-Jarle Heggelund seg på i rekken av hyllende meldinger:

– Unikt med spillere som kommer inn og bare gir en hel klubb masse entusiasme og kraft. Gabriel Jesus er en sådan.

Scoret med Agüero som tilskuer

Og entusiasme sørget han for i massevis på Etihad.

Først etter elleve minutter da han sendte The Citizens i en fortjent 1-0-ledelse.

Pep Guardiola har vært mye frustrert over manglende effektivitet foran mål denne sesongen. Etter at Arsenal tapte mot Chelsea, hadde City muligheten til å passere rødtrøyene fra London på tabellen med seier.

Med en tidlig 1-0-scoring kunne spanjolen smile for rask uttelling.

Som en målscorer skal, stod Jesus akkurat der han trengte etter elleve minutter.

David Silva fikk ballen ved dødlinjen og dro elegant av Federico Fernandez med en helfrekk tunnel før spanjolen slo i retning Raheem Sterling. Etter litt rot foran mål havnet ball foran Jesus.

Han hamret City i ledelsen.

Deretter fikk Guardiola se sitt lag herje med Swansea de påfølgende 35 minuttene før hvilen.

Etihad-publikummet leverte trampeklapp mens de så sitt lag dominere med massivt ballinnhav, flere store sjanser og hele åtte cornere.

Skremmeskudd fra Swansea

1-0 stod seg imidlertid til hvilen i Manchester, og da Swansea startet 2. omgang sterkt var det frustrasjon å spore hos hjemmepublikummet.

Gylfi Sigurdsson var nære ved å utligne med et frispark, men Willy Caballero fikk en hånd på ballen og slo den via stolpen og ut.

City gjenvant et lite overtak i kampen etter å ha fått summet seg, men det ble aldri den enveiskjøringen mot Lukasz Fabianski i Swansea-buret som i 1. omgang.

Etter 80 minutter utlignet Sigurdsson med et skudd fra drøyt 20 meter, før Jesus løp seg fri i boksen og sendte Etihad til himmels.