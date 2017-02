Jesus (19): Gatespilleren som har bergtatt Premier League

Kritikken haglet på Manchester City-manager Pep Guardiola (46). Så kom redningsmannen Gabriel Jesus (19).

Det er ikke mer enn drøye to uker siden den brasilianske tenåringen debuterte i Premier League, men allerede har «Jesus frelste City»-ordspillene rukket å bli gamle.

– Han spiller åtte minutter mot Tottenham, og du tenker «wow», sier Guardiola om sin nye yndling ifølge Mirror.

Midt i januar fortvilte den spanske manageren etter 4-0-tap mot Everton. Han innrømmet at gullet var tapt og at laget hadde store utfordringer foran seg. «Dette er forferdelig», sa mannen som aldri før hadde tapt så mange kamper så tidlig i sesongen.

Redningsmannen var rett rundt hjørnet. Forventningene til det brasilianske vidunderbarnet Gabriel Jesus, som ble klar for Manchester City allerede i august, har vokst i takt med klubbens skuffende prestasjoner.

Få hadde nok imidlertid forventet det som skulle skje da 19-åringen endelig ble spilleklar: Åtte minutter mot Tottenham var nok til å overbevise Guardiola, og siden har Jesus holdt Agüero ute av laget. Han spilte hele kampen, men scoret ikke i FA-cupen mot Crystal Palace, før han herjet mot West Ham med både scoring og assist i sin første Premier League-kamp fra start. Søndag toppet han sin eventyrlige City-start med to scoringer i 2-1-seieren over Swansea, deriblant vinnermålet på overtid.

– Du trenger ikke se ham lenge for å se at han har et seriøst talent, meldte Gary Lineker på Twitter under maktdemonstrasjonen mot Swansea.

Men hvem er egentlig denne smilende 19-åringen som klarer å gå fra brasilianske strender til Manchester-vinter og overbevise alle på et øyeblikk?

Laget mål med sandaler

Gabriel Jesus ble født den 3. april 1997. For å sette det i en fotballtalent-kontekst, så betyr det at han er ett år yngre enn Dele Alli (Tottenham) og Kingsley Coman (Bayern München), like gammel som Renato Sanches (Bayern München) og Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), og et år eldre enn vår egen Martin Ødegaard.

Hans første ballberøringer kom i Sao Paulos gater.

– Da jeg var fem eller seks år gammel begynte jeg å gå ut i gatene for å spille fotball. Da jeg var åtte reiste jeg og vennene mine langt bare for å spille fotball. Det er en lidenskap som har dominert livet mitt. Ofte var det tre mot tre med mål laget av sandaler. Vi spilte helt til mødrene våre ba oss komme inn, sier Jesus i et intervju med Sky Sports.

Veien gikk videre til humpete grusbaner og mer organiserte fotballkamper. Der lærte det unge talentet å behandle ballen i uforutsigbart terreng. Det var også der han bestemte seg for at han måtte opp og frem.

– Jeg tror det hadde en stor innflytelse på meg og hjalp meg mye. Jeg så det jeg så på grusbanene og tenkte at det ikke var noe for meg, så det hjalp meg til å fortsette å drømme og å kjempe for å nå mine mål og komme meg hit jeg er i dag, sier Jesus.

Fikk telefon fra Guardiola

Etter at han som 16-åring ble oppdaget og signert av storklubben Palmeiras i 2013, har det gått slag i slag for spissfenomenet. Under hans første sesong på ungdomslaget ble han klubbens toppscorer med 54 mål på 48 kamper. Så scoret han 37 mål på 22 kamper i det nasjonale U17-mesterskapet i 2014.

Det gikk bare et drøyt år fra hans seniordebut for Palmeiras, den 7. mars 2015, til det store gjennombruddet i fjor sommer. Egentlig skulle Jesus vært med i Copa América-troppen til Brasil, men han kunne ikke bli med til USA fordi han manglet gyldig visum. I august løsnet det virkelig: Den 3. august, dagen før avspark i den olympiske fotballturneringen, ble Gabriel Jesus klar for Manchester City, som vant kampen om stortalentet foran mer eller mindre samtlige europeiske toppklubber.

– Alle som bidro til overgangen min, gjorde en perfekt jobb. Avgjørelsen ble tatt da jeg mottok et anrop fra Guardiola. Han var den eneste manageren som ringte meg, og jeg var veldig glad, sier Jesus.

Palmeiras og Manchester City ble enige om at overgangen ikke skulle gjennomføres før i januar. Etter at avtalen var et faktum, spilte Jesus som om han svevde på en sky: Han scoret tre da Brasil vant OL-turneringen, og vant Gullballen i den brasilianske ligaen etter 12 mål og fem assists. Og i de seks strake kampene Brasil har vunnet i VM-kvalifiseringen denne høsten, har Jesus scoret fem mål og levert to assists.

– Han kommer til å bli vår neste store nummer 9, har legenden Romario uttalt.

Setter Agüero i skyggen

Selv sier Jesus at England-oppholdet så langt har vært «veldig, veldig kaldt», men klimaendringen har ikke sett ut til å påvirke ham i det hele tatt. Etter tre Premier League-kamper (to fra start og åtte minutter mot Tottenham) står han med tre scoringer og én assist. Pep Guardiola har sett noen talenter i løpet av karrieren, men er forbløffet over sin nye brasilianer.

– Han er 19 år gammel, brasiliansk, fysisk sterk. Han trenger få treningsøkter for å bli klar. Nå må vi beskytte ham, men alle er litt overrasket over nivået hans, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

– Alle spillere har sine ferdigheter. I boksen har han noe helt spesielt. Han må forbedre andre- og tredjetouchet sitt, men han jobber hardt uten ballen. Han er 19 år, det er derfor vi er overrasket. Noen folk trenger mye tid på å tilpasse seg ligaen, lagkameratene og alt det andre, men denne fyren bare gikk rett inn. Vi er henrykte over det han har gjort, sier Guardiola.

Den brasilianske suksesshistoiren har henvist Sergio Agüero, en av Premier Leagues beste spillere, til en plass på benken – og kastet tvil over argentinerens fremtid i klubben. En overgang til sommeren begynner å bli mer og mer aktuelt.

– Jeg må hjelpe klubben de neste tre månedene. Deretter må de bestemme seg for om jeg har en plass her eller ikke, sa Agüero etter 2-1-seieren over Swansea, ifølge BBC.

– Når du sitter på benken, må du vente på muligheten din. Jeg har tre måneder på å gjøre mitt beste og hjelpe laget. Etter det får vi se hva som skjer med fremtiden min, sa argentineren.

Det er litt av en kompliment til Gabriel Jesus.