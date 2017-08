Innbytterne reddet Arsenal fra marerittåpning

(Arsenal – Leicester 4–3) Leicester sjokkerte Arsenal, men Aaron Ramsey (26) og Olivier Giroud (30) reddet kvelden for London-laget.

Arsenal har, som de fleste storlagene, forsterket dyrt foran denne Premier League-sesongen.

Og Arséne Wengers dyreste kjøp for klubben, Alexandre Lacazette (26), presenterte seg umiddelbart da han stanget inn 1-0 etter et godt innlegg fra Mohamed Elneny før det var spilt to minutter.

Det var likevel en annen franskmann som skulle bli den store helten denne fredagskvelden.

For i det 85. minutt fullførte Olivier Giroud en to minutter lang snuoperasjon da han stanget inn 4-3, og sikret Arsenal tre poeng på åpningsdagen av Premier League.

– Jeg visste at vi hadde en mulighet. Vi beholdt håpet og trodde på spillet vårt. Vi var modige helt til slutten, og takk Gud for at vi vant, sier spissen til Sky Sports etter kampen.

– Du kan se på feiringen hvor mye det betydde, fortsetter han.

Ekspertene: Disse nykommerne må du se opp for i Premier League

DRØMMESTART: Alexandre Lacazette trengte under to minutter før han åpnet målkontoen i Premier League. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Det så lenge stygt ut for hjemmelagets supportere, som er godt vant med skuffelse på første dag.

I løpet av de fire foregående årene er det kun i 2014 at London-laget ikke har tapt åpningskampen sin. I 2016 ødela Liverpool festen (3-4), i 2015 ble West Ham for sterke (0-2) og i 2013 kunne Aston Villa juble (1-3).

Og i 2017 var det nestens Leicesters tur.

– Det var en skikkelig klassiker for alle som så på. Den må ha vært bra å se på, oppsummerer Arsenal-målvakt Peter Cech syvmålskampen til Sky Sports.

Welbeck tente håpet

Han var kraftig på bærtur da Harry Maguire headet ballen på tvers av et åpent mål og fant Shinji Okazaki, som satte 1-1 160 sekunder etter første scoring.

Etter en halvtime var det Jamie Vardys tur til å sette en ripe i Arsenal-lakken, da han og bredsidet inn 1-2.

Så du? Wenger tror gratisoverganger blir vanlig

Tre minutter på overtid av omgangen kom likevel en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning for hjemmelaget, da Sead Kolašinac alene med keeper var både iskald og uegoistisk og dyttet ballen til Danny Welbeck, som enkelt kunne trille inn 2-2.

– Han spilte glitrende. Som et beist, sier Giroud om lagkameraten.

NESTEN NOK: Jamie Vardy (til høyre) og Shinji Okazaki sjokkerte Arsenal. Foto: Paul Childs , Reuters

Men Vardy hadde bestemt seg: Han skulle gjøre alt i hans makt for å gi Leicester en god start på sesongen. Og da han hoppet opp på Riyad Mahrez' corner ti minutter ut i andre omgang, var Nacho Monreal sjanseløs i duellen. Dermed sto det 2-3 på måltavlen på Emirates Stadium.

Snudde kampen på to minutter

Arsenal presset på for en utligning, men Kasper Schmeichel, godt hjulpet av marginer og oppofrende forsvarere, stanset lenge alt vertene kastet mot ham.

Men syv minutter før full tid kunne hjemmefansen slippe jubelen løs, da innbytter Aaron Ramsey til slutt fikk hull på byllen Schemeichel-veggen.

Han snek seg fri i feltet og pirket iskaldt inn et innlegg fra Granit Xhaka.

TV 2s sportsredaktør om Premier League-bilde: – Det forteller at vi har en stor utfordring

To minutter senere var samme mann servitør da innbytter Giroud steg til værs, krummet nakken og banket ballen i mål med pannebrasken.

Franskmannen, som har blitt en joker for Wenger med syv mål som innbytter det siste året, sørget dermed for at alle poengene ble værende på Emirates, til stor frustrasjon for tomålsscorer Vardy.

Han mener Leicester burde scoret flere, selv om Arsenal dominerte skuddstatistikken.

– Ja, det synes jeg. Vi hadde muligheter, og en annen dag ville de gått in, sier han til Sky Sports.