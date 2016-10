Identiske perler senket «norske Hull»

(Hull - Chelsea 0-2) Hull, med Markus Henriksen og Adama Diomande fra start, gjorde livet surt for Contes menn i én time. Så avgjorde Chelsea kampen i løpet av seks minutter.

0 Hull City 0 Chelsea

Først ved brasilianske Willian. Deretter ved brasilianskfødte Diego Costa. Begge skjøt de fra skrå vinkel fra venstre. Begge skrudde de ballen nydelig inn i motsatt kryss.

Med nærmest identiske scoringer i det 61. og 67. minutt var kampen i realiteten avgjort. Det endte også 2-0 i favør bortelaget, som klatrer til en 6. plass på tabellen med 13 poeng.

– Etter to tap (mot Liverpool og Arsenal) var denne seieren veldig viktig. Nå jobber vi oss oppover på tabellen, sier manager Antonio Conte.

– Det var en god reaksjon etter to tap. Det er ikke lett, for selvtilliten er ikke på topp. Men jeg har sett at spillerne mine har vært veldig villige til å endre situasjonen, og jeg er glad på deres vegne. Vi jobber veldig hardt, og jeg er sikker på at vi kommer til å forbedre oss mye dersom vi fortsetter å jobbe, fortsetter han.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Kjempebom av Kanté



Før målene hadde Hull vært full på høyde med tittelutfordreren fra London. Med Markus Henriksen og Adama Diomande fra start var det hjemmelaget som var nærmest scoring de første 45.

Snodgrass sitt frispark via hodet til Diego Costa ble imidlertid mesterlig reddet av burvokter Thibaut Courtois. Det var ett av bare to skudd på mål i den første omgangen. Det andre tilhørte Ryan Mason, som fyrte av fra distanse.

Chelsea maktet aldri å teste skuddstopper Marshall i Hull-buret i omgang nummer én, men kom ut som et helt annet lag til den andre.

At det ikke ble mål rett før timen spilt er nær utrolig. Diego Costa rundet Marshall på kanten av sekstenmeteren, skjøt mot mål, men måtte nøye seg med stolpen etter at Jake Livermore fikk et ørlite touch på ballen i siste liten. På returen dukket Kanté opp på rett sted til rett tid, men på halvspretten viste han hvorfor han spiller defensiv midtbane og ikke spiss. Ballen ble blåst over det relativt tomme målet til Marshall, som på sin side kunne puste lettet ut.

Det kunne burvokter ikke gjøre noen minutter senere. Skuddet til Willian var utagbart, og seks minutter senere vartet Diego Costa opp med en nesten helt likt et.

Etterpå var Chelsea nærmere 3-0 enn Hull var utligning, og bortelaget burde også hatt straffe med kvarteret igjen på kampuret, men det ebbet ut i 2-0.

– De trengte en reaksjon etter en tam førsteomgang, og ble et par hakk for store for et meget svakt Hull, oppsummerer Brede Hangeland i TV 2-studio.

King-mål



Markus Henriksen og Adama Diomande var imidlertid ikke de eneste norske Premier League-spillerne som var i aksjon under 16.00-runden lørdag.

I Watford kom Joshua King inn fra benken på stillingen 1-1 i det 62. minutt, og brukte bare 44 sekunder på å, riktignok via et Watford-ben, dunke bortelaget i føringen.

– Det viktigste er at King får en opptur nå før landslagspausen. Han kommer innpå her, får en god opplevelse og det er strålende, sier Petter Myhre i TV 2s studio.

Hans scoring ble imidlertid ikke avgjørende. Isaac Success stanget inn Watford-utligning nummer to i kampen bare tre minutter senere, og sørget for at det endte 2-2 og med poengdeling.

VG Live: Les utfyllende referater fra 16.00-runden her!

KONG KING: Med sitt andre PL-mål for sesongen bidro King til at Bournemouth fikk med seg ett poeng borte mot Watford. Foto: Adam Davy , AP

Payet-magi



Også for Håvard Nordtveit og West Ham endte det med uavgjort. Nordtveit mistet kampen på grunn av skade, og måtte se på at nyopprykkede Middlesbrough tok ledelsen ved Christian Stuani.

Formsvake West Ham ble deretter reddet av Dmitri Payet. Den franske midtbane-eleganten dempet ballen, rundlurte Barragan på kanten, dro seg innover i feltet og gjorde det samme med Marten De Roon før han fikk resten av Middlesbrough-forsvaret til å se ut som statister i en billig spillefilm.

En opplagt kandidat til årets mål, men det holdt ikke til mer enn ett poeng for et West Ham-lag i krise.

– Payet gjør akkurat det samme på trening. Det her var som å se Lionel Messi på Barcelona, og var ekstremt viktig for oss, sier West Ham-burvokter Adrian etter at klubben unngitt sitt femte strake tap.

Heller ikke Sunderland ble det kåret noen vinner. West Brom tok ledelsen ved Nacer Chadli, men Patrick van Aanholt reddet 1-1 med syv minutter igjen på klokka.

VG kommer tilbake med mer!