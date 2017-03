Ibrahimovic utestengt i tre kamper

Zlatan Ibrahimovic (35) får tre kampers karantene etter albuen på Tyrone Mings i helgens Premier League-runde.

Det melder FA tirsdag ettermiddag, dagen etter at de offentliggjorde siktelsen mot 35-åringen.

Dermed mister den Uniteds toppscorer oppgjørene mot Chelsea (kvartfinale FA-cupen), Middlesbrough og West Bromwich.

– Det er helt fair. Det var vel egentlig som ventet, hverken mer eller mindre. Hundre prosent innafor, sier TV 2s Premier League-ekspert Kasper Wikestad om Zlatan-straffen til VG.

Hendelsen Ibrahimovic utestenges for skjedde i det 44. minutt i helgens oppgjør mellom Manchester United og Bournemouth.

Svensken og Bournemouth-stopper Mings fyrte hverandre raskt opp i løpet av den første omgangen i oppgjøret.

Det toppet seg da Mings stemplet Ibrahimovic i hodet, før svensken svarte med albuen han nå er utestengt for.



Wikestad: – Sannhet med modifikasjoner



FA skriver at Ibrahimovic har erkjent forholdene for siktelsen, noe som skiller seg fra hans første forklaring.

– Zlatan sa vel at Mings hoppet inn i albuen hans. Det er nok en sannhet med modifikasjoner, for det var jo litt sving i den albuen hans. Så tre kamper er helt riktig, sier Wikestad.



Hverken svenskens albue eller britens stempling ble plukket opp av dommer Kevin Friend.

Det engelske forbundet har ennå ikke kommet med en dom over Mings, som også må forvente seg noen kamper på sidelinjen.

Usikker på Mings-straff

– Mings sin hodestempling er fryktelig stygg, og det er ekle bilder å se, men det er vanskelig å bevise at det var med overlegg. Det ser litt ut som han ser på ballen og at det plutselig ligger et hode der, sier Wikestad, som er usikker på hvor lang straff Mings kan vente seg.

– Men i likhet med at du må passe på hvor armene dine er i handssituasjoner, så har man vel ansvar for hvilke hoder man tråkker på. Jeg blir ikke overrasket om han får samme straff som Zlatan. Hvis det er med vilje, bør han få lengre straff enn Zlatan, men det tviler jeg på at man kan bevise.



Jamie Carragher var knallhard i sin kritikk av den 23 år gamle stopperen.

– Det er virkelig en skam. Det er så ufølsomt å stemple noen når de ligger på bakken, sa den tidligere stopperkjempen ifølge Telegraph.