Ibrahimovic feiret ny United-kontrakt i Norge

Zlatan Ibrahimovic (35) har signert en ny kontrakt med Manchester United. Torsdag kveld var han på møter i Norge.

Svensken samarbeider som kjent med den norske Varner-gruppen om sitt nye klesmerke, og samme dag som kontrakten med United ble bekreftet, var på fest i Varner-bygget på Slependen.

– Han har vært her noen timer på møter. En helt vanlig dag på jobben, sier en talskvinne i Varner-gruppen. Hun ønsker å være anonym, men forteller at de planlegger «spennende ting» for «A-Z», som er navnet på fotballstjernens klesmerke.

Ibrahimovic hadde på seg både genser og caps med «A-Z» da han hoppet inn i en bil og forlot bygningen. Han smilte og ga tommelen opp, men ville ikke gi noen kommentarer.

United bekreftet på sin hjemmeside torsdag at Zlatan Ibrahimovic også neste sesong kommer til å spille for klubben. Spissen, som har vært kontraktløs siden juni, har signert en ettårsavtale med Premier League-giganten.

– Vi er henrykt over at Zlatan er på bedringens vei, og over å ha hans ambisjoner og erfaring tilbake hos oss. Etter hans bidrag forrige sesong fortjener han vår tillit, og vi skal være tålmodige mens vi venter på at han skal komme tilbake. Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å bli viktig i andre halvdel av sesongen, sier manager José Mourinho.

Svensken får nå draktnummer 10, det gamle nummeret til Wayne Rooney, som nå spiller i Everton. Forrige sesong spilte Zlatan med draktnummer 9.

– Jeg er tilbake for å avslutte det jeg startet. Det var alltid min og klubbens intensjon at jeg skulle bli værende. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake på Old Trafford-banen, men vet også nå at jeg må ta min tid for å forsikre meg om at jeg er klar. Jeg har jobbet hardt og skal fortsette å gjøre det for å være sikker på at jeg er i best mulig form når jeg kommer tilbake på banen, sier svensken.

Slik avslører han nyheten på Twitter:

35-åringen scoret 28 mål på 46 kamper for Manchester United forrige sesong. Han var en sentral brikke på laget som vant tre titler: Community Shield, ligacupen og Europa League.

Han har ikke vært å se på banen siden han pådro seg en brutal kneskade under en kamp mot Anderlech i april. I kjølvannet av skaden var det mange som trodde at karrieren hans kunne være over.

Nå ser Zlatan ut til å være på bedringens vei, men han er neppe spilleklar igjen før i januar.

Sommeren har han brukt på å trene seg opp, men han reiste også innom Slependen i Bærum for å delta i timeslange møter om sitt eget klesmerke «A-Z». Da VG møtte ham utenfor Varners kontorer, spøkte superstjernen med en overgang til Norge: