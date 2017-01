Hull-spilleren operert for kraniebrudd etter denne duellen

(Chelsea - Hull 2-0) I denne duellen pådrar Hull-spiller Ryan Mason (25) seg kraniebrudd. Sent søndag kveld ble han operert.

Det var bare spilt 13 minutter på Stamford Bridge da ulykken skjedde i duellen med Chelsea-kaptein Gary Cahill. Midtbanespilleren gikk i bakken, fikk surstoff og ble liggende ute på gresset i ni minutter mens han fikk behandling. Til slutt ble han båret av banen til applaus fra Chelsea-fansen. Mason ble så kjørt rett til et sykehus i London for videre undersøkelser. Natt til mandag melder The Mirror at spilleren kjemper for livet. Avisen skriver at Mason pådro seg kraniebrudd og hjerneblødning i den stygge duellen.

Les også: Slik ba Costa kritikerne holde kjeft

Klokken 23.18 sendte Hull ut en pressemelding der de bekrefter at Mason har pådratt seg kraniebrudd og har gjennomgått en operasjon.

– Ryans tilstand er stabil, og det er ventet at han blir på sykehuset de neste dagene, heter det i uttalelsen.

Chelsea-støtte

– Jeg tror han vil bli værende på sykehuset. Jeg håper det ikke er noe alvorlig, vi får se. Jeg vet ikke om han er ved bevissthet, sa Hull-manager Marco Silva rett etter 0-2-tapet for Chelsea.

RETT PÅ SYKEHUSET: Ryan Mason ble båret av Stamford Bridge. Gary Cahill (t.v.) spilte videre etter sammenstøtet. Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Jeg og alle Chelsea-spilleren vil sende våre varmeste hilsener til Ryan Mason, sa Chelseas Cesc Fabregas etter kampen.

Les også: Guardiolas motgang fortsetter

Debuten til Elabdellaoui

Dermed ble det en dramatisk debut for landslagsback Omar Elabdellaoui. Nordmannen ble hentet fra Olympiakos til Hull tidligere denne uken, og ble kastet rett inn i startoppstillingen mot serielederen. Den norske landslagsmannen gjorde en god kamp på høyresiden; solid defensivt, ikke altfor dristig i sine offensive pasningsvalg.

DEBUT: Omar Elabdellaoui i duell med Pedro. Foto: Adrian Dennis , AFP

Markus Henriksen er skadet, mens klubbens tredje nordmann, Adama Diomande, fikk spille det siste kvarteret. Ingen av dem var uansett i stand til å sette en stopper for de suverene blåtrøyene fra London.

For Chelsea hadde superspissen Diego Costa tilbake på banen. Mange har sagt mye om den omstridte spissen i den siste tiden, særlig har det vært voldsomme spekulasjoner om at han heller ville ha penger i Kina enn ligagull i England.

Conte: – Forferdelig kollisjon

Costa virket meget kampklar mot et Hull-lag som imponerer under sin nye manager. Syv minutter på overtid av den første omgangen greide ikke bortelaget å stå imot lenger:

Innlegget fra høyrekant Victor Moses endte hos Costa, som satte inn sitt 15. Premier League-mål for sesongen, det 52. totalt for Chelsea, i kamp nummer 100, og da løp han rundt med sine snakkende hender, åpenbart for å be folk om å snakke mindre.

– Jeg så ikke feiringen, jeg var mest opptatt av å feire selv, sier Chelsea-manager Antonio Conte til Sky Sports.

Han var også rystet over det som skjedde med Mason i første omgang:

– Alle i Chelsea ønsker Mason alt det beste. Det var en forferdelig kollisjon med. Vi håper vi ser han tilbake på banen så raskt som mulig, sa Conte til engelsk presse.

Gary Cahill, mannen som kolliderte med Mason tidligere i kampen, stanget inn 2-0-målet ni minutter før slutt. Diego Costa burde satt ett til da han kom helt alene med keeper Eldin Jakupovic. Men Chelsea fikk sine tre poeng og det er åtte poeng ned til Arsenal på annenplass.

Les også : For et straffedrama!