Hevder Wenger utløser maktkamp i Arsenal

Arsenal-styret skal kreve store endringer i klubbens sportslige ledelse dersom Arsène Wenger skal få fortsette som manager.

Klubbdirektør Ivan Gazidis ønsker, ifølge britiske medier som The Guardian, Telegraph og ESPN, å undersøke mulighetene for å ansette en fotball- eller sportsdirektør som kan ta deler av det sportslige ansvaret i Arsenal fra Wenger.

Den franske manageren, som i flere år har hatt full makt over de sportslige avgjørelsene i klubben, skal ha fått beskjed om å akseptere en omfattende restrukturering av støtteapparatet. Det gjelder blant annet å signere en sports- eller fotballdirektør som kan ha ansvar for analyse og utvikling av idrettsvitenskap, og anskaffelsen av enda en assistenttrener i Wengers trenerteam.

Dette skal være grunnen til at det fortsatt ikke har kommet noen avgjørelse om Wengers fremtid. Arsenal krever angivelig at manageren går med på de nevnte endringene dersom han skal signere en ny toårskontrakt med klubben han har ledet siden 1996.

Wenger: – Nei, nei, nei

Men slikt faller ikke i smak hos Wenger, som gir tydelig uttrykk for det når han får spørsmål om Arsenal kan signere en fotballdirektør i sommer.

– Nei. Jeg vet ikke hva fotballdirektør betyr. Er det noen som står i veien og dirigerer spillet til høyre og venstre? Jeg skjønner ikke, og har aldri skjønt, hva det betyr, sier Wenger på en pressekonferanse ifølge Telegraph.

Når en journalist antyder at det kan forekomme endringer i måten Arsenals sportslige ledelse er strukturert på, svarer Wenger:

– Nei, nei, nei. Beklager, nei. Jeg er ikke klar for å snakke om det. Jeg er manageren i Arsenal Football Club, og så lenge jeg er manageren i Arsenal Football Club, så vil jeg bestemme hva som skjer på den tekniske fronten. Sånn er det.

67-åringen understreker at endring ikke nødvendigvis betyr forbedring.

– Progresjon eller regresjon? Endringer kan slå ut begge veier. Det er et spørsmål om lagarbeid innad i en klubb. Noen trenere er bare interesserte i å trene laget, og er fornøyde med det. Jeg er ikke sånn, og jeg kan ikke endre meg selv nå. Jeg kan endre ved å prøve å bli bedre, men personligheten min? Jeg har 40 års erfaring på toppnivå. Jeg tror jeg har god kunnskap om spillet. Dere prøver å lage en problem jeg ikke kan se. Jeg er den jeg er. Sånn er det, sier Wenger.

Kalles «diktator»

Arsenal-kommentator James Olley i London Evening Standard mener Wenger-uttalelsene markerer starten på en maktkamp på Emirates Stadium.

– Arsenal trenger å bli modernisert, og resultatene de siste årene tyder på at Wengers autoritet burde bli utfordret, skriver Olley.

– Nå må Stan Kroenke (klubbeieren) og Gazidis snart begynne å vise litt lederskap, ellers vil denne usunne oppfatningen av diktatur bare fortsette, skriver han.

I mars ble Wenger beskyldt for å opptre som en «diktator» fordi han nekter å gi fra seg deler av ansvaret i Arsenal.

– Jeg synes han er selvopptatt for øyeblikket. Det største problemet for meg, er at det er en diktatur. Han omringer seg med «ja-menn», sa den tidligere Blackburn- og Chelsea-spissen Chris Sutton ifølge Mirror.