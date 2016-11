Hevder United vil gi Schweinsteiger sluttpakke på 100 mill.

Manchester United skal være villig til å betale i overkant av 100 millioner kroner for å bli kvitt Bastian Schweinsteiger (32).

Den tyske verdensmesteren har blitt frosset ut av United-manager José Mourinho, men mandag ble Schweinsteiger overraskende tatt tilbake i varmen. 32-åringen får lov til å trene med de store gutta igjen

Les også: Scholes kritisk til Blind og Rojo

Mourinho har sagt at det kan være «positivt for gruppa», og at det er en menneskelig og profesjonell beslutning.

Ifølge Manchester Evening News tjener Schweinsteiger drøye 1,8 millioner kroner i uken – og kontrakten løper til 2018. Fredag rapporterer The Sun at United vil tilby Schweinsteiger en sluttpakke på drøye 100 millioner kroner i januar.

Nyheten er også omtalt av Manchester Evening News.

Bayern München-sjef Karl-Heinz Rummenigge er blant dem som har vært rystet overbehandlingen Schweinsteiger har fått i Manchester United.

– Jeg kunne nesten ikke tro det. En spiller eller to kommer til å tenke lenge og hardt før de vil gå til en slik klubb i fremtiden, sa Rummenigge til Bild i august.

– Noe sånt har aldri skjedd i Bayern München, hevdet han.

Det slovenske FIFPro-medlemmet (den internasjonale spillerforeningen) Dejan Stefanovic har omtalt Mourinho som en mobber, og ville sende United-manageren i fengsel.