Hevder Redknapp kjente til ulovlig gambling

I en fersk Telegraph-avsløring kommer det frem at Harry Redknapp (69) kjente til at hans egne spillere satte penger på eget kamputfall.

Det avsløres i nok en video gjort med skjult kamera av avisen. Treneren med en fortid i Bournemouth, West Ham, Portsmouth, Southampton, Tottenham og Queens Park Rangers forklarer, til det han trodde var «forretningsmenn» fra et firma i «det fjerne østen», at han visste om at flere i spillergruppen hadde satt penger på egne prestasjoner.

Tredjepartsoverganger: * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

Redknapp forteller om en kamp hvor motstanderen var klare favoritter til å vinne. Laget hans hadde ingenting å spille for og de fleste forventet at laget skulle tape kampen. Etter det første kvarteret hadde Redknapps lag knapt vært borti ballen.

I pausen så treneren seg nødt til å gjøre et taktisk grep og gjorde ett bytte. Da ble det stille i garderoben.

– Alle spillerne så på meg fordi jeg visste ikke at de hadde satt penger på kampen. De hadde spilt elendig, fordi alle hadde satt penger på kampen, sier Redknapp i videoklippet fra Telegraph.

Fotballagenten Dax Price deltok også på møtet. Han fortalte at han kjente til en spiller som hadde satt over 200 000 kroner på kamputfallet.

Ville samarbeide med «ulovlig» firma

Avsløringene avisen kommer med et langt fra like graverende som det som ble avdekket omkring Sam Allardyce. Likevel brøt han regelverket ved å ikke si ifra til det engelske fotballforbundet (FA) om at spillere satte penger på egne kamper.

Slike pengespill er ikke lov i England. Du har kun lov til å sette penger på andres kamper hvor man selv ikke er involvert.

Redknapp ble også forespurt om han ville være investor i det fiktive firmaet som ønsket å kjøpe spillere som en såkalt tredjepart.

– Ja, selvfølgelig... Absolutt. Jeg hadde definitivt støttet dere, sier 69-åringen på videoen.

Han fikk også spørsmål om han kunne hjelpe til med å hente spillere som var under eierskap av det fiktive firmaet om han trente en Premier League-klubb på det aktuelle tidspunktet. Det var en tanke han ikke var fremmed for.

– Absolutt. Hva enn jeg kan for å hjelpe, vet du. Hør: jeg satser penger der jeg har tro på gevinst. Hvis dere skal kjøpe andeler i spillere og jeg får velge hvem jeg henter (til klubben), da har jeg ingenting i mot å ha en investering. [...] Jeg trenger noe å bruke pengene mine på, gjør jeg ikke? Kan ikke være mer ærlig med deg enn det, sier Redkapp i møtet med journalistene.

Overganger der et firma kjøper en andel i en lovende spiller, såkalt «tredjepartsovergang» har vært forbudt i England siden 2008. I fjor bestemte også FIFA at en slik praksis er forbudt på verdensbasis.

Nekter for beskyldningene

Da Redknapp ble konfrontert med avsløringene hevdet treneren at han ikke kjente til at spillerne hadde satt penger på kampen før i ettertid.

– Det var ukjent for meg på det tidspunket. Etter kampen hørte jeg et rykte om at noen spillere hadde satt penger på kampen. Jeg har ikke kontroll på hva spillerne setter penger på eller ikke, sier 69-åringen til sitt forsvar.

På anklagene om at han ønsket å kjøpe spillere som en tredjepart svarte Redknapp følgende:

– Det er ikke noe jeg har vært involvert i noen gang, og ikke noe jeg ønsker å involvere meg i. Når det gjelder å kjøpe spillere som jeg har investert i er det rent oppspinn. Hvorfor ville jeg investere i fotballspillere?

Redknapp kom i søkelyset i 2010 etter et mildt sagt uventet intervju etter et 0-1-tap for Wigan. Treneren, som er kjent for å ofte hente og selge spillere (med blandet suksess), fikk spørsmål om han anser seg som en «wheeler dealer» (oversatt til bruktbilselger med tidvis uærlige intensjoner). Redknapp reagerte med å storme ut på direkten mens han skjelte ut Sky-journalisten.

– Jeg er ikke en j**** «wheeler dealer». Reis til h******, sa en rasende Redknapp før han forlot intervjuet. Opptrinnet kan sees her (ekstern lenke).