Hevder Premier League-spilleren kjemper for livet etter denne duellen

(Chelsea - Hull 2-0) Hull-spiller Ryan Mason (25) pådro seg hjerneblødning i denne duellen. Nå svever han mellom liv og død, skriver avisen The Mirror.

Midtbanespilleren gikk i bakken, fikk surstoff og ble båret av banen etter duellen med Chelsea-kaptein Gary Cahill. Da var det bare spilt i 21 minutter på Stamford Bridge. Kampen ble stoppet i nesten 10 minutter, natt til mandag melder The Mirror at spilleren kjemper for livet på sykehuset i London.

Avisen skriver at Mason pådro seg kraniebrudd og hjerneblødning i den stygge duellen. The Mirror skriver videre at Hull-spilleren vil bli operert.

– Jeg tror han vil bli værende på sykehuset. Jeg håper det ikke er noe seriøst, vi får se. Jeg vet ikke om han er bevisst, sa Hull-manager Marco Silva rett etter 0-2-tapet for Chelsea.

RETT PÅ SYKEHUSET: Ryan Mason ble båret av Stamford Bridge. Gary Cahill (t.v.) spilte videre etter sammenstøtet. Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Jeg og alle Chelsea-spilleren vil sende våre varmeste hilsener til Ryan Mason, sa Chelseas Cesc Fabregas etter kampen.

Saken oppdateres!