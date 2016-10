Hevder dette er den dyreste fotballtroppen gjennom tidene

Ifølge CIES Football Observatory er Manchester Uniteds tropp verdt 6,4 milliarder kroner - den dyreste troppen i fotballhistorien.

De ti dyreste troppene Her er CIES Football Observatorys topp ti-liste over troppene med høyest verdi. Sum i millioner euro. 1. Manchester United, 718 2. Real Madrid, 634 3. Manchester City, 611 4. Barcelona, 485 5. Chelsea, 481 6. PSG, 455 7. Juventus, 395 8. Arsenal, 381 9. Bayern, 357 10. Liverpool, 356

Det sveitsiske statistikk- og analysebyrået har gått gjennom klubbene i alle de fem største ligaene, for å regne ut totalverdien på hver enkelt tropp. Der har de tatt for seg både overgangssummer og lønninger, og ifølge deres utregning har ingen investert mer enn Manchester United i 2016/17-troppen.

Ifølge byrået er verdien på José Mourinhos mannskap 718 millioner euro, noe som tilsvarer cirka 6,4 milliarder norske kroner. De påstår videre at summen er historisk høy, og at en tropp aldri har vært mer verdt enn årets United-utgave.

Den engelske gigaklubben troner dermed øverst på listen, foran Real Madrid på andreplass, Manchester City på tredje og Barcelona på fjerde.

Åpnet pengebingen



José Mourinho ble tildelt sjefsstolen i Manchester United tidlig i sommer, og like etterpå måtte det gis plass til nye spillere i garderoben. Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba ble alle presentert som rykende ferske i troppen.

Ibrahimovic kom riktignok gratis, på «free transfer» fra PSG. Men like etterpå sørget Mourinho for å bli historisk da han åpnet United-lommeboka på vid vegg og hentet Paul Pogba til en historisk høy sum.

Franskmannens comeback i Manchester kostet klubben nærmere én milliard kroner.

I CIES Football Observatorys kartlegging er også lønnskostnader innregnet, og selv om Ibrahimovic kom gratis til United, er han langt fra billig å ha i hus. The Guardian melder at han hever cirka 10 millioner pund i året - cirka 103 millioner kroner - og er blant Premier Leagues best betalte spillere.

City følger



I fjor var det Real Madrid som toppet listen over klubber med de dyreste troppene. Nå er La Liga-giganten skjøvet ned på andreplass - verdien er beregnet til 634 millioner euro (5,7 milliarder kroner).

Deretter følger Uniteds erkerival Manchester City. Da Mourinho tok over byens røde i sommer, hadde det lenge vært kjent at han dermed ville bli nødt til å duellere mot Pep Guardiola. Også Guardiola handlet greit under sommerens overgangsvindu, og hentet blant annet John Stones, Nolito, Leroy Sané og Claudio Bravo.

Citys tropp har en verdi på 611 millioner euro (5,4 milliarder kroner).

Fem PL-klubber



På CIES topp ti-liste stammer fem av klubbene fra Premier League. I tillegg til de to fra Manchester følger Chelsea på femteplass, Arsenal på åttende og Liverpool på tiende.

Topp ti listen har ellers representanter fra samtlige av de fire andre store ligaene, Real Madrid og Barca fra La Liga, PSG fra Ligue 1, Juventus fra Serie A og Bayern München fra Bundesliga.

Fjorårets sensasjonelle Premier League-vinner, Leicester, figurerer for øvrig nede på 26. plass. Da de vant gullet forrige sesong var de på 17. plass på listen.